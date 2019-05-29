秘書處幕僚傳外遇　柯文哲：下班時間私生活管不了

▲柯文哲出席北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市政府秘書處傳出緋聞情事！一名44歲女股長驚爆外遇，婚外情的對象還是市府工務局的已婚男科長，不只曾到住家附近的5星級飯店過夜，還會利用上班午休時間開車外出幽會，公然大談姊弟戀。對此，市長柯文哲說，台北市長沒有辦法負責每一個公務員下班時間的私生活，「就像中華民國總統沒有辦法負責30名公務員下班時間的私生活一樣，這沒辦法去管到那麼多。」

柯文哲表示，但是這樣，如果有什麼上班時間跑出去，那就是管理不良，「有嗎？但如果下班時間，哇，這要管就困難了」；至於是否會另外做處理？柯表示，我覺得上班時間很困難啦（外出幽會），稱自己上任以後管這麼嚴，不太容易，「至於下班時間，哇，那我就先聲明，下班時間私生活我管不了。」



《鏡傳媒》報導，這段「股、科姐弟戀」從去年就開始慢慢醞釀，最近2、3個月則進入白熱化階段。由於2人都是各自單位的府會聯絡人，負責市府與議會的協調聯繫工作，因此搭上線。



報導指出，男科長幾乎天天到女幕僚家巷口接她上班，2人還曾到住家附近的5星級飯店過夜，就連上班日也會利用午休時間開車外出幽會、牽手散步。



據報導，有次2人把車停在路邊，服裝整齊的男科長下車坐到後座，與女幕僚獨處半小時，再衣衫不整地回駕駛座載女幕僚進市府上班。5月20日當天，2人更在議會眉來眼去、手機頻頻傳訊。

