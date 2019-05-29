評韓國瑜凱道誓師沒必要　柯文哲：大家焦慮，動作越來越多

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲接受電視台專訪談及近來動作不斷的高雄市長韓國瑜時，直言他不是素人，還說他6月1日的凱道誓師活動沒必要。事隔一日，柯文哲受訪時解釋，有去拜訪過韓國瑜的娘家，「他的岳丈、太太、太太的弟弟，在雲林當縣議員加起來應該超過50年，他自己也當了三任立委、中和副市長，怎麼會是素人？」

對於韓國瑜不斷打出「庶民」的宣傳口號，柯文哲未多作評論，表示平常心就好，也不用貼標籤，「我發現，也許大家真的心裏面有點焦慮，自然就好、自然就好。」

另外，為何認為韓國瑜6月1日的凱道誓師活動沒必要？柯文哲說，知道因為郭台銘一選，「郭台銘還是資源無限大，所以…你們媒體應該都知道，這砸下去什麼還是力道很強」；他強調，平常心就好，因為大家都沒辦法平常心，都開始焦慮，動作越來越多。

媒體追問，去年韓國瑜說拚政治給台北人拚，他在高雄拚經濟就好，如今卻要北上凱道誓師？柯文哲說，「其實齁，這很難啦老實講」，接著說算了不要評論人家，重申平常心就好，本來以為去年選舉完至少台灣會安靜一陣子，後來發現從11月24日到現在，整個台灣也沒有比較安靜，「也是每天像看連續劇，難怪晚上call in節目永遠都有話題可以討論。」

至於韓國瑜這樣是否還可以完全在高雄專心拚經濟？柯文哲說，一天才24小時，難啦老實講。至於是不是對韓國瑜改觀？柯文哲說，也不會啊，差不多就是這樣，「他差不多就…，常常是這樣，我後來才發現，台北市真的壓力大，意思就是說，我們用過很多官員從外縣市調來，我發現他到台北會適應不良，台北壓力比較大，我意思是說，常常要壓力下去壓力測試才會看得出壓力承受性。」

至於韓國瑜驚爆辦公室遭竊聽，柯文哲說，過去自己經歷過的老鼠尾事件，後來法院調查清楚，那是業界自己要來騙錢，所以那都處理掉。至於韓國瑜的竊聽事件，柯說，這種事情有、沒有，你就叫警方近來調查，反正他都有標準的，我們這種官署，公家的辦公廳，他好像每年都定期會有竊聽偵防，還是有一定的標準動作。



▲柯文哲出席北市勞動安全獎頒獎典禮。（圖／記者徐斌慎攝）