打造友善動物城市　黃偉哲：不要讓捕抓誤解為捕殺惹民怨

▲台南市積極打造友善動物城市，捕抓不是捕殺，將加強毛小孩收容與認養。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

為打造友善動物城市，台南市動保處在市政會議簡報「台南市毛小孩管理政策」，市長黃偉哲指出，日前台南學甲一對父女，疑似因流浪狗造成意外，成為社會事件，而零撲殺是台南市政策，也是市民關注焦點，一定要與民眾溝通，不要讓捕抓被誤解為捕殺，造成不必要的民怨。

黃偉哲表示，針對流浪狗長期群聚的區域，要與當地的民眾與保育人士多溝通，請農業局務必做好源頭管理，並提出更多收容、訓練與認領養辦法，希望台南在零撲殺政策之後，能夠營造市民與毛小孩共存的友善環境。

吳名彬處長表示，為了源頭管理，現行的犬隻繁殖控制措施，針對流浪犬主要是以捕捉、絕育、認養（TNA）與捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗、原地暫置（TNVR）來處理；針對半野放式家犬，動保處則是爭取中央補助三合一下鄉絕育（絕育、寵物登記、打狂犬病疫苗），以及TNA方式來處理。而家犬部分，主要是讓飼主自費絕育，還有中央補助三合一下鄉絕育的方式。

吳名彬處長指出，流浪動物管制及收容的部分，目前是透過流浪犬調查，掌握遊蕩犬隻動態、分佈、數量，並精準移除問題犬隻及捕捉未絕育流浪犬，並輔導及協助私人收容所改善收容環境，設置收容雲端預警系統及動物福利專戶，以及寄養家庭制度與流浪犬貓安寧照護，來強化收容能量。

在流浪動物認養上，動保處表示，每週都與民間團體合作辦理認養會，並與寵物業者及動物醫院等合作設立認養小站，也與民間大型企業如大遠百、家樂福等合辦認養活動，也透過推廣波麗士犬、校園犬及防疫犬的方式來認養。

在遭遇困難部分，主要是有民眾不認同流浪犬在社區、TNVR政策問題與收容空間不足等，動保處指出，將持續強化宣導及稽查，並持續爭取中央補助，辦理偏鄉家犬貓三合一絕育活動，也規劃提列2020年度「家犬絕育」經費，補助及鼓勵民眾為家犬絕育。

針對流浪犬絕育，動保處指出，自2012年起每年編列市款600萬元，與民間團體合作辦理TNVR，每年皆執行2000隻以上流浪犬絕育，規劃2020年增列經費強化施作TNVR量能。

動保處也會透過精準捕捉及管理，比如追咬人車及未絕育之流浪犬一律捕捉，加強與里長間觀念溝通，接受已絕育的乖巧犬隻回置，協助並配合各里長解決遊蕩犬隻所衍生之問題，減少民怨。

動保處會針對重點區加強捕捉，盤點及更新流浪犬聚集及產生困擾之重點管制區，適時減量，且重點區域犬隻捕捉後不回置，改為推廣認養及工作犬等；也會與愛心人士溝通，將餵養地點移至偏僻處，請愛心人士管控餵養數量，必要時要求其圈養。

此外，在增加收容量能部分，中期規劃，以學甲區環保局掩埋場地搭建臨時收容區，長期則是預計在學甲區第6公墓特農區的墳墓用地，規劃設立新動物之家，收容數量可以達2千至4千隻左右。