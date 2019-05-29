朱走訪台南引爭議　高思博：不自省是黃偉哲作風

▲朱立倫拜會台南市議長郭信良及走訪台南基層。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲對朱立倫訪問台南基層諸多批評，全程陪同朱的高思博反駁說，朱的評論是在拜訪市議會和地方友人時，大家對市政建設的意見，而朱以他過去十多年地方治理經驗回應，倶為善意而全無針對黃個人，黃應檢討自身不足，而不是輕慢以對。

高思博說，走訪議會時，議員們提到台南府會關係冷淡與地方建設緩慢的問題，市府對議員關心的重大市政，態度十分輕忽，不時更用公家資源打烏賊戰。朱提出自己在新北經驗是，府會和諧是施政順利的基礎，從他市長本人到局處首長都對議員的意見充分尊重，代表重視民意和執政謙虛。至於地方建設牛步，捷運與運動中心跟不上其他五都發展。朱則回應他任內新北三環三線全面動工，而10年內就會完成上述6線；運動中心如台南市規模的共完成16座，都定位為各區運動中心，他認為以台南市至少市區6座應該是必須的。

高思博指出，朱立倫走訪恆耀企業時，討論到五缺和勞工權益，認為都是政府應儘速面對處理，否則企業經營陷入困境，台商也無法回流台灣；而一例一休不但不造福勞工，反而在經濟困難時譲他們收入減少，更加雪上加霜，台南市直至去年都未成立勞檢專責單位，此也不是照顧勞工應有之舉，而以上兩個勞工政策相關問題，顯示賴清德前院長、前市長在中央和地方執政對勞工政策方面不夠用心，朱也分享了他在新北用勞動雲處理勞工投訴的作法。

朱立倫走訪七股區三股十份的漁民，関心近日熱議的太陽能板佔用魚塭的問題。朱表示去年核能公投通過後政府本該藉此檢討能源政策，卻仍然為了意識型態，將影響漁民生計和黑面琵鷺生態的漁電共生方案，在目前缺乏地方自治規定及民眾參與時，大開方便之門，因此表達支持七股鄉親的訴求。

高思博強調，黃偉哲身為市長，以上政策議題都是議會和鄕親提出的真實感受，尤其是七股鄕親是黃偉哲立委任內的選區民眾，黃對這些感受理應知之甚詳，朱不過以自身經驗回應議員和鄉親，黃卻以敵意回應，其中如台南地方建設嚴重不足、進度牛步，勞檢問題，都是去年大選後市民週知的老問題，黃對於勞檢問題並出手補救當成政蹟，顯然亦認了前任這項缺失，朱的發言算客觀又未針對黃，卻引來黃大力回擊，高思博質疑，除了黃眼中只有黨派之見外，是否更因為府會關係及中央失政是賴清德留下的痛腳，黃才一定要出面回擊？

高思博更説，在媒體網站上看新聞時更無意發現市府宣傳「今年房屋稅調降」，明顯誤導民眾，實情是「今年宣佈調明年的稅單」，今年已收到的稅單就是繼續執行賴的決策，調漲81％，只要有議員質疑此事，黃總回答這是賴的決定，「人不是我殺的」，言下之意是他動不了也不負責，高思博批評黃偉哲是否只要碰到賴清德的決策，就只有推託及圓謊一途，花公帑用話術圓謊，怎麼好意思當成政績！

據了解，朱立倫28日來訪，評批台南漁電共生政策等多項問題，市長黃偉哲29日重話回應說，朱在新北市長任內主張不要核四，核一、核二如期除役，既不要核電也不要煤電，那要什麼電？且對台南說三道四，真的是令人搖頭！