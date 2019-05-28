黃偉哲為警官授階　感謝對警政工作的付出

▲台南市二分局副分局長劉錦堂，獲調陞台南市警局秘書室三線一星秘書。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，5月28日主持台南市治安會報，並針對警察局陞職警官7人，親自授與三線一星、二線四星階級章，藉由授階彰顯警察職位的榮耀，並感謝他們對於治安、交通及為民服務辛苦的付出。

台南市警局這次授階對象均為高階警官，人員如下：一、雲林縣警察局督察長余鴻恩調陞台南市警局督察室督察（三線一星）。二、嘉義縣警察局主秘邱顯良調陞台南市警局督察室督察（三線一星）。三、屏東縣警察局督察長蘇政敏調陞台南市警局督察室督察（三線一星）。四、台南市二分局副分局長劉錦堂調陞台南市警局秘書室秘書（三線一星）。五、台南市警五分局副分局長郭永益調陞台南市警局後勤科專員（三線一星）。六、台南市警一分局組長楊富仁調陞台南市婦幼警察隊隊長（二線四星）。七、台南市四分局組長胡哲旗調陞台南市警局秘書室專員（二線四星）。

其中婦幼警察隊隊長楊富仁，中央警察大學外事警察學系正科第63期畢業、淡江大學俄羅斯研究所碩士畢業，歷任台北市政府警察局外事科警務正、台南市警局後勤科股長、一分局及永康分局行政組組長、保安科股長、一分局保安民防組組長等職務，學經歷俱佳，本次由二線三星組長職務拔擢為二線四星隊長職務，期能發揮所長，結合民間婦幼團體及社政、司法、衛生、教育、醫療等相關單位，建立防治服務網絡，使婦幼生活有更安全之保障。