　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市議員蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委，市長黃偉哲表達祝福。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委，市長黃偉哲表達祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，創下議員問政評鑑第一名和第一高票蟬連大新營區議員的紀錄，希望以優異為民喉舌成績，幫國民黨搶下第一選區立委席次，適逢議會定期大會落幕，他幽默地說要跟市長和市府團隊道別說：「希望不要再看到他們」，黃偉哲立馬祝福回應「我們會懷念你的」，兩人並拍照留念。

台南市議會國民黨團書記長、市議員蔡育輝，創下市議會議員問政評鑑第一名和第一高票蟬連大新營區議員的紀錄，希望以優異的為民喉舌成績，幫國民黨搶下第一選區立委席次，適逢市議會定期大會落幕，他幽默地說要跟市長黃偉哲和市府團隊道別說：「希望不要再看到他們」，黃偉哲立馬祝福回應「我們會懷念你的」，兩人並拍照留念。

市議員蔡育輝這次以第一選區第一高票連任台南縣市合併後的大台南第三屆議員，加上曾任兩屆台南縣議員，有5屆議員資歷的他，問政認真，跟出身台南縣議員的市長黃偉哲早已是舊識，兩人在這屆大會再次相逢，身分從前同事轉變為相互監督制衡的議員、市長角色，在法制相關議題上，兩人也是頻頻交峰。

適逢台南市議會第三屆第一次定期大會圓滿閉幕，蔡育輝說他要選立委了，下會期會很忙，他幽默的跟黃偉哲市長和市府一級主管道別說，希望不要再看到他們，台下會心大笑，黃偉哲也祝福回應『我們會懷念你的』，兩人並拍照留念。

ET快訊
被爆現身YG社長性招待酒席！PSY認了就是「世界級韓星」
億元買豪宅驗屋有缺失！低胸女「拒絕交屋」被解約：損失1500
高雄滿地千元鈔！22歲男深夜外送滷味　竟「撿到157萬」現金

關鍵字：蔡育輝,立委,黃偉哲,2020大選,立委初選,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

台南市議會退囤屋稅　市府堅持落實居住正義

朱走訪台南引爭議　高思博：不自省是黃偉哲作風

永康警邀「與神同行者」簽署六公約　共創廟會優質文化

假車禍真詐財　詐領汽車保險金360萬羈押2人

綠化又高效好點子！主動抽氣式綠牆　移除室內空污較清淨機佳

豐富人文底蘊　2019台灣當代觀光論壇首度移師竹市

竹市青青草原門面變身　入口人行道1.5米變2.45米

花蓮推出行動支付！下載APP　臨櫃繳納規費免付現金

端午連假就是要醬玩！　北部免塞車打卡新據點就在這！

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

綠島這樣玩！食衣住行懶人包　 超美藍洞、柴口天堂路奔向大海

陳玉珍卡位趁隙「環抱蔣萬安」　橫躺主席台猛扯麥克風遭拉下台

三寶無極限！待轉區當停車格　女行李放好才上車...騎士看傻眼

後方狂按喇叭...轎車神Move躲過 貨車「煞車失靈」保齡球式撞三車

張雁名「雙重人格隨機殺人」!?　 天心一眼識破：你在裝病

蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

台南市議會退囤屋稅　市府堅持落實居住正義

朱走訪台南引爭議　高思博：不自省是黃偉哲作風

永康警邀「與神同行者」簽署六公約　共創廟會優質文化

假車禍真詐財　詐領汽車保險金360萬羈押2人

綠化又高效好點子！主動抽氣式綠牆　移除室內空污較清淨機佳

豐富人文底蘊　2019台灣當代觀光論壇首度移師竹市

竹市青青草原門面變身　入口人行道1.5米變2.45米

花蓮推出行動支付！下載APP　臨櫃繳納規費免付現金

端午連假就是要醬玩！　北部免塞車打卡新據點就在這！

Sandy穿古裝含淚秒變「圓仔精」　曝推戲劇邀約背後原因

國台辦批小英「激化衝突騙選票」！陸委會回嗆：威嚇干預適得其反

快訊／遺憾！賴清德深夜聲明痛批：被傷害的不是初選是民進黨

副本理賠風暴2／保險局限縮緣由　施瓊華從那第一槍道分明　　

1歲兒子Egan「飛速成長」　Janet見嬰兒服狂喊：想快有2胎！

雷／朴敏英很會！「幫你擦唇膏」嘴對嘴勾脖熱吻金材昱

死亡率超越聖母峰！白色魔山「K2峰」　8611公尺的冰雪煉獄

日本公開賽／21人出征東京尬國際好手　拚世錦賽、奧運標

《大時代》秋月發狠打她3巴掌　惡女過瘦竟被彈飛了

快訊／中壢健行路「男揮菜刀連搶2機車」！目擊者：女騎士嚇到哭

地方熱門新聞

韓國瑜獻初選風暴　周錫瑋：子彈..

恆春巷弄名店「小時候滷肉飯」　..

萬安演習高雄登場　大馬路瞬間真..

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

關心毛小孩　李朝塘視察動物之家

萬安演習29日東部登場　勿輕忽..

處理打架　男子慌張起獲毒品

總統初選不落韓、郭　成立苗之友..

旅客WiFi分享器遺落公車上尋..

青埔聯合門診中心　要就醫功能不..

枋寮工廠氣爆移工住院　東警偕同..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

南檢偵辦詐領汽車保險詐欺集團　..

全台最年輕　鄭安秝代母出征勝

更多熱門

相關新聞

朱走訪台南引爭議 高思博說黃偉哲不自省

對台南市長黃偉哲對朱立倫訪問台南基層諸多批評，全程陪同的高思博反駁說，朱的評論是在拜訪市議會和地方友人時，大家對市政建設的意見，而朱以他過去10多年地方治理經驗回應，倶為善意而全無針對黃個人，黃應檢討自身不足，而不是輕慢以對。

劉揚偉避談接班郭台銘　直言「鴻海必然走進半導體」

蔡賴僵局，沒有結朿

民進黨該辦「公開初選」解蔡賴僵局

郭台銘潛在接班人劉揚偉：希望郭董變成總統　鴻海幹部罰站傳聞不真

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 聖母峰 具荷拉 喬喬 王令麟 宋讚養 隨機殺人 Voice 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 王柏融 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 王令麟 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘

熱門新聞

潑酸24歲妻「焦黑毀容」　帥警：她婚後變香爐

「幫夫運」最旺的星座女Top 3

每月撲倒董娘2次！小王：有腰力就好

登山客攻頂聖母峰　瞬間死亡畫面曝光

耳機線「被電梯門纏住」她慘遭斬首

《素媛》爸崩潰！搬家11年才知「趙斗淳家又住隔壁」

全球首見！ 大屯火山發現休眠「心跳」現象

正妹撞球鏡頭太母湯　彎腰露出邪惡視角

電鍍廠偷排氰化物　21歲新婚男「爸我不行了」亡

才結婚2年…小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」

阿伯珍藏軍服60年　臂章階級讓大家驚了

快訊／韓藝人被經紀人強拍裸照與影片

劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

紅燈過馬路被撞雙亡！網批活該　家屬痛哭

更多

最夯影音

更多

姊姊貼心餵飯：ㄛㄛ～秒變粗暴姐　弟弟無奈...人家只是想好好吃飯

叮叮..!!《聲林之王2》高雄海選　驚見第一季選手力拚再出位

「我很不想選總統」 柯文哲：別人領導國家更危險

阿嬤裝日本學生妹玩視訊交友 念到「阿姨壓著擦」超嗨笑到岔氣

黃立行「罕見發飆」嚇壞全場！　兇狠臉怒吼遲到學員「回去睡」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面