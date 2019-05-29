蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委　黃偉哲予以祝福

▲台南市議員蔡育輝希望成功挑戰第一選區立委，市長黃偉哲表達祝福。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝，創下議員問政評鑑第一名和第一高票蟬連大新營區議員的紀錄，希望以優異為民喉舌成績，幫國民黨搶下第一選區立委席次，適逢議會定期大會落幕，他幽默地說要跟市長和市府團隊道別說：「希望不要再看到他們」，黃偉哲立馬祝福回應「我們會懷念你的」，兩人並拍照留念。

台南市議會國民黨團書記長、市議員蔡育輝，創下市議會議員問政評鑑第一名和第一高票蟬連大新營區議員的紀錄，希望以優異的為民喉舌成績，幫國民黨搶下第一選區立委席次，適逢市議會定期大會落幕，他幽默地說要跟市長黃偉哲和市府團隊道別說：「希望不要再看到他們」，黃偉哲立馬祝福回應「我們會懷念你的」，兩人並拍照留念。

市議員蔡育輝這次以第一選區第一高票連任台南縣市合併後的大台南第三屆議員，加上曾任兩屆台南縣議員，有5屆議員資歷的他，問政認真，跟出身台南縣議員的市長黃偉哲早已是舊識，兩人在這屆大會再次相逢，身分從前同事轉變為相互監督制衡的議員、市長角色，在法制相關議題上，兩人也是頻頻交峰。

適逢台南市議會第三屆第一次定期大會圓滿閉幕，蔡育輝說他要選立委了，下會期會很忙，他幽默的跟黃偉哲市長和市府一級主管道別說，希望不要再看到他們，台下會心大笑，黃偉哲也祝福回應『我們會懷念你的』，兩人並拍照留念。