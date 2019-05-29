消防局登高榮獲企業團體組冠軍　黃偉哲：市民安全堅強的後盾

▲台南市消防局在市政會議轉呈參加「2019年府城香格里拉登高賽」榮獲企業團體組第1名，獲得市長黃偉哲高度肯定。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局在市政會議轉呈參加「2019年府城香格里拉登高賽」榮獲企業團體組第1名，市長黃偉哲表示，很開心李明峯局長所率領的消防局，在經過台北101國際垂直馬拉松得到第3名之後，又再接再厲得到台南最經典的「府城登高」公益賽事冠軍，實力有目共睹。



黃偉哲市長表示，本次比賽結合香格里拉台南遠東國際大飯店開幕10週年慶，持續延續以運動送愛心為主軸，這次企業團體賽參賽共有32支隊伍，比以往參賽隊伍更多、實力也更加堅強，過去曾獲得冠軍的隊伍也在其中，消防局組隊參賽勇奪企業團體組第1名及第4名，證明台南消防的實力絕對可擔起搶救災害、為民服務的重責大任。





黃偉哲指出，香格里拉登高與101登高爬梯的策略不同，這次府城登高賽須從地下2樓上登至38樓總共39層樓，雖然樓層數較少，因此必須全程衝刺才能取得好成績，對於體能及意志力是非常大的挑戰。這次消防局的每位選手都能在5分鐘內完成這39層樓，相信消防局同仁平日對於體能就有嚴格的自我要求，所以本次賽事才能突破各方挑戰奪得桂冠，相信也能成為守護台南市市民安全堅強的後盾。