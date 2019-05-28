快訊／開第一槍！反對李進勇當主委　中選會委員張淑中請辭

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突，費鴻泰遭推倒。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議，但仍可望在民進黨護航多數投票優勢下過關。由於無法認同政黨色彩鮮明的李進勇出任中選會主委，中選會委員張淑中決定請辭中選會委員職務，辭職函中午也親送中選會。中選會回應，會依行政程序將辭職韓轉呈行政院。

張淑中聲明全文：

本人張淑中已於今日（5月28日）親赴中選會告知並勞請陳朝建代主委，將本人的辭職函，轉呈蘇行政院長。自即日（2019年5月28日）起，辭去中央選舉委員會委員職務；有關本人辭職理由如下：

依據我國現行法律規定，中央選舉委員會是獨立行使職權的中央機關，所有中選會的委員包括主任委員、副主任委員等人，皆應超出黨派以外，依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動。



其中身負召集及主持會議的「主任委員」，係代表中選會形象，其角色動見觀瞻。如何在辦理各項選舉及公民投票事務時，堅持「選務中立」的角色格外重要。因此，個人認為中選會主任委員的人選，不論我國政府是由那一個政黨執政，都應該審慎參酌並循2009年以後之慣例作法，提名黨派色彩不濃的專業人士擔任，才能符合多數國人對中選會「政治中立」、「選舉中立」的深層期待。



10年前，2009年5月22日，立法院三讀通過《中央選舉委員會組織法》。當時制定該法主要目的，就是賦予中選會「法制化」；而法制化後的中選會歷任主委，不論是賴浩敏、張博雅、劉義周或是陳英鈐，至少皆為「無黨籍」，外界爭議不大。



然而今年2月25日，蘇行政院長提名民進黨籍的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，此人事案見諸新聞後，社會各界一直爭論不斷。由於政黨色彩十分明顯的李進勇先生，業己於今日通過立法院同意，正式成為中選會的主任委員，而此結果，基於個人理念實無法接受及認同。因此特於本（28）日（也適逢我國中央選舉委員會法制化、中選會組織法正式制定屆滿十周年），正式公開聲明，自即日起，辭去中央選舉委員會委員的職務。