立法院上演拆圈票處、破壞票匭　李俊俋譴責國民黨暴力

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突，費鴻泰強拆圈票處。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議，院會開始前藍綠兩黨就已陷入僵持。對此，民進黨立委李俊俋28日表示，國民黨立委為了杯葛李進勇，不惜拆圈票處、破壞票匭、潑咖啡，他強烈譴責國民黨立委在議場內的暴力行為。

李俊俋在臉書表示，上午立法院院會排定處理中選會主委人事同意權案，一大早6點民進黨立委到議場準備，國民黨立委不顧議事程序進行突襲，不僅搬走破壞票匭、潑咖啡，還因大力拉扯而導致立委、議事人員受傷。

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

李俊俋指出，憲法及立法院職權行使法明訂，行使人事同意權本是立法委員的職責，國民黨可以質疑、或不同意李進勇，並透過審查或投下不同意票來表達意見，而不是用搗蛋鬼的態度，以暴力褻瀆立法委員神聖的職權，用歪理欺騙人民。

李俊俋提到，內政委員會4月10日排定審查時，國民黨動手動腳，阻擋李進勇進場，4月24日二度排審，國民黨又再度拒審，全案表決後送院會處理，這次國民黨把院會當技競場，之前拒審、現在拒投，無理杯葛實在荒謬，而國民黨立委費鴻泰、鄭天財在議場拆毀圈票處，凸顯該黨素養低落。

李俊俋強調，同意權案預計下午4點投票結束進行開票，他敬告國民黨「再怎麼野蠻也絕對不可拆毀台灣的民主，請不要再藉題發揮了，我們絕對繼續站出來捍衛到底！」

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠。（圖／記者林敬旻攝）