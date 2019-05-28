藍委砸爛圈票處...綠委再架新的　李進勇人事案16時開票

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨以及外界抗議。國民兩黨均發動甲級動員，在28日一早強佔主席台，雙方爆發推擠，儘管圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委費鴻泰等人拉倒，但民進黨重新架設一個新的，並用多數優勢守在一旁，目前投票仍持續進行，將至下午16時截止。

去年九合一大選亂象叢生，中選會前主委陳英鈐在選後請辭獲准。今年2月底，行政院提名曾任當時還具有民進黨籍的法官、律師的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，並函送立院審查。國民黨團認為，中選會須公正獨立，李進勇立場鮮明、政治性格強烈，非常不恰當，而李為表決心，請民進黨中央註銷其黨籍，承諾會堅守行政中立。

數名民進黨立委，在27日下午利用朝野協商、萬安演習期間先行進入議場並占領主席台，更從裡面反鎖，不讓人進入，但沒多久就被國民黨立法院黨團總召江啟臣與多名藍委抓包，一行人頓時怒火中燒，直接在議場門口開直播，大罵執政黨護航李進勇的行為。

國民兩黨均發動甲級動員，在28日一早強佔主席台，雙方爆發推擠，儘管圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委費鴻泰等人拉倒，但民進黨重新架設一個新的，並用多數優勢守在一旁，目前投票仍持續進行，將至下午16時截止。

李進勇今年62歲，台大法律碩士畢業，曾任花蓮、宜蘭、台中地院法官，也當過基隆市長、雲林縣長、立委、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主委等職。