快訊／65：2！民進黨立委強行投票通過　李進勇出任中選會主委

▲立法院處理李進勇人事案，藍綠立委於主席台推擠衝突。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，由於李進勇的黨籍色彩過於明顯，引起國民黨抗議。立法院長蘇嘉全在藍綠委激烈推擠中宣布進行「中央選舉委員會被提名人李進勇同意權投票」，國民黨表態拒投，投票結果下午4點出爐，最終民進黨挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票。

去年九合一大選亂象叢生，中選會前主委陳英鈐在選後請辭獲准。今年2月底，行政院提名曾任當時還具有民進黨籍的法官、律師的前雲林縣長李進勇出任中選會主委，並函送立院審查。國民黨團認為，中選會須公正獨立，李進勇立場鮮明、政治性格強烈，非常不恰當，而李為表決心，請民進黨中央註銷其黨籍，承諾會堅守行政中立。

數名民進黨立委，在審查前夕（27日），利用朝野協商、萬安演習期間先行進入議場並占領主席台，更從裡面反鎖，不讓人進入；但沒多久就被國民黨立法院黨團總召江啟臣與多名藍委抓包，一行人頓時怒火中燒，直接在議場門口開直播，大罵執政黨護航李進勇的行為。

為了備戰28日立法院會，國民兩黨均發動甲級動員，並在一早就強佔主席台，雙方爆發激烈推擠，蘇嘉全則在混亂中宣布進行「中央選舉委員會被提名人李進勇同意權投票」。儘管圈票處及票匭才剛設置好，就被國民黨立委賴士葆、費鴻泰等人拉倒，但民進黨重新架設一個新的，並用多數優勢守在一旁，讓投票順利進行至下午16時。

在下午4點開票時，國民黨立委突然朝議場和開票處狂砸水球，民進黨立委們紛紛拿起海報珍珠板當作擋箭牌，試圖抵擋漫天飛來的水球攻擊。過程中，國民黨立委也朝主席台發射水球，連蘇嘉全卻難逃攻擊，雖然旁人拿起紙本與布條想替他擋水球，但最後還是沒有用，水球在空中破掉後，噴得蘇嘉全一身濕，坐在一旁的秘書長林志嘉也遭池魚之殃。最終民進黨挾著多數優勢通過該人事案，同意票65張，不同意2票，無效票3票。

李進勇今年62歲，台大法律碩士畢業，曾任花蓮、宜蘭、台中地院法官，也當過基隆市長、雲林縣長、立委、內政部次長、法務部次長、交通部次長、行政院公共工程委員會副主委等職。

不過，值得一提的是，由於無法認同政黨色彩鮮明的李進勇出任中選會主委，中選會委員張淑中決定請辭中選會委員職務，辭職函28日中午也親送中選會。中選會回應，會依行政程序將辭職函轉呈行政院。