獨／陳玉珍「環抱一上午」引粉絲哀嚎　蔣萬安爆：這是戰術

▲陳玉珍橫躺霸佔主席台環抱蔣萬安。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者徐政璿、羅婉庭／台北報導

立法院會28日進行中選會主委被提名人李進勇（前雲林縣長）人事同意權案投票，無黨籍立委陳玉珍在黨團立委佔領主席台時雙手環抱立委蔣萬安，意外變成直播討論焦點。對此，蔣萬安接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，這其實是一種戰術！

蔣萬安表示，一早7點議場的門一開，就往主席台衝，當時其實民進黨很多人，他就奮不顧身就先佔住主席台椅子，後來很多人蜂擁而至，周邊圍著很多不同黨派的委員，所以當下一心一意想怎麼杯葛這樣的人事案，黨團也發揮極大的戰力。

蔣萬安說，「因為我們人數真的非常非常少，我們真的要能夠全程佔住主席台，必須要大家全部集合再一起，避免各自被擊破，所以這是策略之一，當下一心一想怎麼守住主席台，完全沒有思考其他事情」。

至於被陳玉珍讓網友紛紛喊「不開心」，蔣萬安也緩頰表示，因為畫面關係，從不同角度看，主席台前非常擁擠，他旁邊也是民進黨委員，所以當下只想怎麼樣守住這個位置，避免一個一個被抬走。

對於李進勇人事案，蔣萬安也忍不住批評，中選會是獨立行使職權機關，主委跟委員在任職內必須超出黨派，而且在2009年中選會法制化以後，歷任中選會主委，都是無黨籍，為什麼這次民進黨執意要通過這麼大的爭議案，不禁讓人懷疑有政治議題，破壞民眾對選舉中立的信任。

陳玉珍則在28日中午受訪表示，「蔣萬安很勇猛，身體不錯，很帥」，並開玩笑呼籲民眾，可以立志當立法委員，「有機會可以過來抱」。

陳玉珍說明，她上午抱著蔣萬安時，兩人還討論了戰略，「我們從7點多就抱在那裡」，一片混亂中仍有在觀察誰正在發言，要用什麼戰術、手要放在哪才不會被抬走。

陳玉珍說，全部人抱在一起團結才有力量，我護著他不會被拉走。對於蔣萬安的人氣超夯，是否擔心粉絲吃醋，陳玉珍則笑著說，「蔣萬安？年紀比我小，是學弟欸！」。

對於李進勇人事案，陳玉珍也批評，民進黨不遵守民主程序，審查根本沒有審查，李進勇也沒有簽到，用多數暴力強行過關，民進黨違反了他們長久以來追求的價值，不能忍受！