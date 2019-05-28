傳小英任內基本工資30K　他疑惑：勞動部變競選總部？

▲總統蔡英文。（資料照／記者張凱喨攝）

政治中心／綜合報導

勞動部長許銘春27日在立法院社福委員會詢答時表示，希望在總統蔡英文連任任期內，基本工資調升到30K。此番言論一出後，立刻引起熱議。國民黨文傳會副主委洪孟楷就砲轟，這分明就是選舉語言，遺憾的是部會首長帶頭，把自己當成競選總部的勞動分局，根本矮化。

洪孟楷表示，勞動部是中華民國政府的公務機關，卻只針對蔡英文連任開支票，難不成蔡沒連任勞動部就不用為勞工權益負責了？再者，現在就已經在開競選支票，想請教勞動部長，所謂公務員的行政中立，是否在放無薪假？假中立、真選舉，實在愧對擔任部會首長。

洪孟楷指出，過去三年，蔡英文上任後在勞工議題上被許多人看破手腳，包括力推的一例一休讓全台怨聲載道，不到一年兩次修法但傷害已經造成，還讓上漲的物價也回不去了。如今只剩不到一年就又要選舉的現在，勞動部再開競選支票，且兌現的期限竟然有條件，要蔡英文連任、還要在她任期前。這種有條件式、且至少五年後的支票，分明就是選舉語言，遺憾的是部會首長帶頭，把自己當成競選總部的勞動分局，根本矮化。

洪孟楷說，基本工資如果只用喊價的，卻沒有任何計算、討論，那麼無疑就是菜市場買賣菜。一個國家的勞工政策不應該如此草率。且公務人員無論藍綠上任，也該依法行政，如此偏袒的發言，想要效忠表態，卻是拿勞工基本工資當籌碼，不行政中立的政府，就是人民用選票下架的時候。