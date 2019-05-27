頂級玉荷包「3粒可以換一個便當」　恆春農友推出單粒裝

▲屏東縣恆春鎮農友林成材種的玉荷包荔枝，讓消費者吃了有滿滿感動。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春鎮農友林成材，種了近30年的玉荷包，今年第一次如此暖冬現象，以往1.8公頃荔枝園產量超過2萬斤，今年不到1000斤，造就每顆玉荷包都彌足珍貴，讓消費者吃了都流淚感動。

今年受暖冬氣候影響，玉荷包荔枝產量比往年少了將近8成；林成材還安慰自己說，有些人還全軍覆沒，連一顆也沒有長出來，今年玉苞包開花期，沒有低溫來促進開花或是開花時遇到暖風，花全酥掉了，普遍結果率都很差。

以他這種老經驗都被打敗了!他說，栽種有機玉荷包，本來就很少管顧，只是老欉樹冠太寬太高，刻意矮化採收比較方便，加上草生栽培方式，只適量的供給養份，花費成本不高，也沒有特別管理，今年初期開花率還算正常，只因後期持續炎熱，很多花都酥掉，結不出果來。

但擔心荔枝細蛾及椿象危害玉荷包果實，就比照芒果的方式套袋，讓蟲蟲跑不進去咬果實，滿樹一包一包的荔枝套袋，特別新奇。

林成材指出，今年玉荷包多數被訂光，因此不太需要促銷；1公斤近500-600元，以頂級大小每顆30克算，3粒玉荷包可以換一個便當，今年特別推出單粒裝，且經挑選，以禮盒市場為主，只供網購下訂。

他栽種的玉荷包保證沒有青澀的酸味，而是「完熟」後整粒鮮紅才出售，產期比一般人慢一個星期，6月初開始，大約15天就結束，整粒荔枝熟透，口感甜度都在高峰期。「咬一口玉荷包荔枝宛如爆醬的快感及戀愛的滋味，才是真正玉荷包荔枝」。林成材連絡電話:0985627759。