屏東「奪命火警」第3起！潮州分租套房傳爆炸聲響　小兒麻痺男臉燻黑亡

社會中心／綜合報導

屏東縣潮州鎮一處出租套房26日晚間7時30分傳出火警，還伴隨著爆炸聲響，一度傳出2樓處有多名房客受困；警消獲報後趕抵現場灌救，並陸續將受困房客救下來，惟其中一名25歲、行動不便的林姓男子獲救時生命徵象相當微弱，經送醫搶救後仍宣告不治。

屏東縣消防局指出，晚間7時30分接獲民眾報案，潮州鎮北平路一處住宅發生火警，當警消得知該棟住宅為分租套房時更加不敢大意，立即派遣潮州、崁頂、竹田、南州、萬巒等5分隊及特捜大隊、第二大隊出勤，共計出動各式救災、救護車輛19車、消防人員33人前往現場灌救。

鄰近住戶表示，火警發生前曾聽聞「轟」地一聲巨響，該棟住宅隨後立即傳出陣陣呼救聲，由於深知住在2樓套房中的林姓男子患有小兒麻痺，事發當時母親前往鄰近店家上班，僅獨留行動不便的林男在家，擔憂他恐遭遇不測，立即通知林母返家察看。

但警消表示，晚間7時39分救援人車到場後陸續救出住戶，惟49分救出林姓男子時，發現其臉部被燻黑，生命徵象相當微弱，雖當下立即送醫搶救，但仍宣告不治身亡。

警消指出，當下趕抵現場入內搜救時，發現室內疑似有瓦斯漏氣情況，在阻止瓦斯氣體外洩後，火勢旋即撲滅，但目前確切起火原因仍不明朗，還有待後續鑑識調查釐清。

屏東在這一周內火警頻傳，22日晚間高樹鄉鐵皮平房竄火，奪走一對4歲、6歲兄弟的年幼生命；25日上午，內埔鄉一處鐵皮平房也傳出火警，19歲的鍾姓媽媽逃生不及，抱著8個月大的女嬰葬身火窟；事隔僅短短1天，潮州鎮分租套房又再傳出第3起奪命火警，短短數日內已有5人喪命。