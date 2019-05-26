春節拋家急奔300公里會小王　人妻認了嘿咻…深情夫選擇原諒她

▲一名已婚的許姓女子，春節間到屏東小王家中嘿咻，事後遭丈夫發現2人的曖昧訊息。（示意圖／翻攝Unsplash）

地方中心／桃園報導

桃園一名已婚的許姓女子，農曆春節間獨自到屏東友人李姓男子家中，事後遭丈夫發現她和李男的曖昧訊息，憤而控告2人通姦。李男否認與許女有染指，但許女坦承犯行，而桃園地院法官認為，許女在春節竟拋棄與家人團圓，選擇遠赴屏東與李相約，且雙方對話曖昧，依通姦罪判李男3個月徒刑，許女則因其夫撤告公訴不受理。

判決指出，許女在2018年大年初四至初六向丈夫說「出去玩2、3天」，隻身前往屏東到李男家中，事後丈夫發現她與李男之間LINE的曖昧訊息，對2人起疑心，向前質問妻子，而許女坦言「過年初五、初六那次」在李男家中有發生關係。許女的丈夫聽了怒而提告，不過最後仍撤回對妻子的告訴。

李男表示，許女在農曆春節期間確實有到屏東去找他，但矢口否認2人有發生性行為；經桃園地院審理，法官認為，春節在傳統上為家人團聚的重要節日，但許女卻選擇拋夫棄子遠赴屏東與李男歡聚，由此可見李男在她心中的重要程度遠重於家人。

此外，2人的對話訊息相當曖昧，許女傳訊內容說到「你真的會等我嗎」、「會要我嗎」、「你真的會愛我一輩子」、「我不管，你怎麼做我學你」等語，而李男傳訊內容不僅深情款款，甜蜜口吻回應，「我知道你是我想要的女人，你是我的女人，我是你的男人」、「放手一搏」等語。法官認為，2人的互動已超出友誼關係，判決李男3個月有期徒刑，可以1千元折算1日易科罰金；而許女因其夫撤告公訴不受理。

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