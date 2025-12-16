黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

記者黃宥寧／台北報導

北市萬華區西昌街某老舊旅社，發生一起天道盟孔雀會介入討債的衝突事件。64歲張姓女員工在談判過程中遭人徒手掌摑後跌倒，頭部重擊地面，送醫時一度失去呼吸心跳（OHCA），所幸經急救後撿回一命。台北地檢署偵辦後，今（16）日偵結，認定涉案5人不具殺人犯意，未依殺人未遂罪辦，改以《刑法》傷害罪將5人全數起訴。

起訴指出，52歲潘姓女子與張女為同事關係，張女因財務困難向潘女借款280萬元，卻遲遲未還。潘女多次催討未果，轉而找上天道盟孔雀會會長陶姓男子協助討債，並約定討回款項後，4成返還潘女，其餘作為報酬。

今年10月30日下午，陶男率同簡男、柯男及吳男前往旅社，將張女叫至騎樓談判還款事宜。過程中，因不滿張女無法清償，僅簡男一人動手，徒手掌摑張女2下，張女站立不穩向後倒地，昏迷不醒。

張女因頭部撞擊造成急性腦出血，送醫時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象。警方循線將陶男等人拘提到案，原依殺人未遂罪嫌移送。

不過，檢察官審酌認為，簡男僅徒手掌摑，未使用刀械或其他致命工具，該行為本身並非必然導致死亡，難認被告主觀上具有殺人犯意，認定屬傷害行為所造成的高度危險結果，因此未依殺人未遂罪起訴，改依《刑法》傷害罪將潘女、陶男及簡男等共5人提起公訴。