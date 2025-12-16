　
社會 社會焦點 保障人權

黑幫討280萬債務　旅社女員工挨兩巴掌倒地險喪命！5煞被起訴

記者黃宥寧／台北報導

北市萬華區西昌街某老舊旅社，發生一起天道盟孔雀會介入討債的衝突事件。64歲張姓女員工在談判過程中遭人徒手掌摑後跌倒，頭部重擊地面，送醫時一度失去呼吸心跳（OHCA），所幸經急救後撿回一命。台北地檢署偵辦後，今（16）日偵結，認定涉案5人不具殺人犯意，未依殺人未遂罪辦，改以《刑法》傷害罪將5人全數起訴。

起訴指出，52歲潘姓女子與張女為同事關係，張女因財務困難向潘女借款280萬元，卻遲遲未還。潘女多次催討未果，轉而找上天道盟孔雀會會長陶姓男子協助討債，並約定討回款項後，4成返還潘女，其餘作為報酬。

今年10月30日下午，陶男率同簡男、柯男及吳男前往旅社，將張女叫至騎樓談判還款事宜。過程中，因不滿張女無法清償，僅簡男一人動手，徒手掌摑張女2下，張女站立不穩向後倒地，昏迷不醒。

張女因頭部撞擊造成急性腦出血，送醫時已無呼吸心跳，經搶救後恢復生命徵象。警方循線將陶男等人拘提到案，原依殺人未遂罪嫌移送。

不過，檢察官審酌認為，簡男僅徒手掌摑，未使用刀械或其他致命工具，該行為本身並非必然導致死亡，難認被告主觀上具有殺人犯意，認定屬傷害行為所造成的高度危險結果，因此未依殺人未遂罪起訴，改依《刑法》傷害罪將潘女、陶男及簡男等共5人提起公訴。

12/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安逆轉勝　可復職新竹市長
快訊／高虹安發聲了：將依法盡速完成復職程序
快訊／台大13妹「公衛文」二審改輕判
恐怖瞬間曝！23歲女當場夾死　賓士猛撞垃圾車
台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因
快訊／垃圾車遭猛撞　23歲女當場夾死
台中青海家樂福大反轉　業者公告「不歇業了！」
3檔處置首日氣虛　記憶體飆股跌近8%殺最兇
快訊／大逆轉！高虹安涉貪　二審判無罪

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

「現在專心復健」39歲達比修有鬆口未來未定　美媒憂生涯終章

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

領普發1萬忘拔機車鑰匙！內埔警代管6把防失竊

一票人不知！帶狗出門「慘吞2000元罰單」他驚呆　網狂喊讚

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

