幼兒園長自稱基督徒...帶老師去宮廟「收驚」遭解聘　提告敗訴

▲屏東基督教會私立幼愛幼兒園机姓園長稱自己是基督徒，但遇教職員身體不適就會帶去宮廟收驚。（示意圖非當事人／達志）

地方中心／屏東報導

屏東創立超過40年的基督教會私立幼愛幼兒園，2年前不滿机姓園長應聘時稱自己是基督徒，但遇教職員身體不適就帶他們去宮廟收驚，因此以机女欠缺誠信、不適任等原因將她解僱。對此机女不服提告，經屏東地院審理，認為雙方屬委任關係不適用勞基法，且机女確實具體行動宣揚其他宗教，抵觸幼兒園設立宗旨，判她敗訴，而机女仍不服，上訴高雄高分院審理中。

判決指出，机女自2016年8月1日受僱擔任幼愛幼兒園園長，負責所有財務、招生、家長連繫等事務，並主管14名教職員同仁。2017年5月間，園方以机女擅自帶幼兒園老師去宮廟收驚，及管理不當為由，終止雙方僱用關係。机女認為，帶老師去收驚是個人宗教選擇，園方無權過問干預，更不應擅加評斷，且老師有依規定請假，而幼兒園並非基於宣揚任何宗教而設立，工作內容也未以宗教內涵為限，認為園方解僱不合法，應予以復職並給付解僱期間薪資。

對此園方抗辯，机女擔任園長不但有獨立決策權，也不用打卡簽到退，進出園內無需經他人批核，與園內其他教職員不同，故園方與机女應屬委任聘用關係，不受勞基法規範。園方指出，幼兒園是由台灣基督教長老教會下的民和教會附設，且机女應徵時，履歷自傳上自稱信仰「基督教」、「（原生家庭）一家人都是在教會裡生活」、「有能力教育幼兒身、心靈合一，能夠親近神」，強調自己的基督信仰背景、為虔誠的基督徒。

然而机女任職期間，凡遇到教職員身體不適，或娃娃車司機遇擦撞車禍事故，都會主動帶他們去道教宮廟收驚，動用職權准假，讓園方質疑机女身為幼保人員的專業知識及管理能力，且職務上也明顯抵觸幼兒園的設立宗旨。

經法院審理，法官認為園方將整體經營方式全委由机女獨立裁量，未對園內事務給予任何考核、懲處，僅於年度學年結束時考量辦學成效而決議是否續約，雙方應為委任關係，不適用勞基法。

法官也傳喚被机女帶去收驚的一名教師，她證稱當天早上人不舒服，机女建議去她兒子小時候收驚的地方收驚；之前有一個幼幼班老師出車禍，机女也提議對方去收驚。這名教師繼續說，机女還曾建議他們去上一個祖先祭拜課程，裡面暗暗的有一個神明，上課就是坐著眼睛閉起來冥想。她覺得机女身為園長，上班時間跟他們說關於收驚、祭拜祖先的課程不太好。

法官認為，机女有利用職務權力推廣個人信仰情形，甚至在上班時不斷建議教職員前往客觀上未經證實具有醫療效果的「收驚」儀式，且動用職權替老師請假；而她在應聘時主動承擔園方宗教事務，卻具體行動宣揚其他宗教，有抵觸幼兒園的宗旨，認定園方解除委任契約合法，判机女敗訴。

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