不熟同事結婚...向她借「二手內衣」！　奇葩要求網傻了：戀物癖盜帳號？

▲前同事要結婚，傳訊想借用過的內衣跟婚鞋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

一名女網友今日表示，有位8年沒聯絡的不熟同事最近要結婚，突然透過臉書找上她，想要向她商借穿過的「魔術胸罩和婚鞋」，讓原po傻眼「連這都買不起嗎？」網友們看完則表示「節儉是好事」，但對方的語氣真的太厚臉皮，不說還會以為是有戀物癖的人來要原味內衣。

「窮到連婚鞋跟魔術胸罩都買不起？」一名女網友今日在臉書「爆怨公社」中分享自己遇到奇葩的準新娘。她表示準新娘是一位不熟的前同事，日前對方突然私訊她，簡單打了一聲招呼後就問她的「魔術胸罩還在不在」，原po心裡很納悶，詢問之後對方才說因為要結婚了，想說可以用借的看看。

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▲婚宴要花不少錢，準新娘說自己預算不夠，試探性要原po把穿不到的高跟鞋送她。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原po接著問對方「胸部多大？」準新娘卻好像有點傻眼回說「為什麼要問這個？」原po才解釋說因為胸罩有分尺寸，而且魔術胸罩她之前已經送給乾姐了。這時對方還是沒有放棄，接著就問原po拍婚紗時穿的那雙高跟鞋是幾號，「什麼牌子？很貴嗎？」女網友回說自己穿38號，對方則是試探性問「還會不會穿？我最近在看婚鞋。」

原po表明自己是穿38號，對方表示這個size她可以；女網友問準新娘是否是要購買二手鞋，對方竟然回說自己預算不夠，還問說「如果我說你可不可以送我~你會不會生氣？」讓她相當無言。

▲真的不是被盜帳號嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

這時準新娘見應該是拿不到免費的鞋了，就退一步說「不然我穿著拍婚紗跟宴客之後我就還你？我再幫你洗一洗。」讓原po傻眼直接拒絕。

網友們也看傻表示「雖然說節儉是美德，但這有點像在乞討」、「怎會這麼厚臉皮」、「沒錢還要宴客喔」、「胸罩還有在用借的」、「妳乾脆跟她說：妳新郎借我，婚禮結束再洗一洗還妳」、「婚鞋要用新的，而且不能借別人啊」、「這個看起來是不要臉」、「如果要省成這樣，結婚乾脆公證再兩個家長輩自己吃一吃就好了，搞這樣只是把友情都消費光了」。

由於這個要求實在太不合乎常理，有網友甚至懷疑是不是被有戀物癖的人盜帳號，「應該是被戀物癖盜帳號，想騙穿過的內衣跟鞋子」、「真的是女生嗎？會不會假冒男生來要原味的」。

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