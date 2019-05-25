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粉絲「霍先生」狂打騷擾電話　高嘉瑜怒PO截圖：該報警嗎？

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▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

政治中心／綜合報導

「港湖女神」台北市議員高嘉瑜人氣旺，日前開玩笑說已被「白眼女神」高雄市議員黃捷取代，但仍有大批粉絲愛戴。不過，高嘉瑜25日在臉書上，詢問大家「該報警嗎？」，因為最近有名粉絲「霍先生」由愛生恨，不斷用多個分身帳號當黑粉，後來被封鎖還惱羞成怒，讓她不堪其擾。

高嘉瑜於臉書表示，「該報警嗎？實在已經忍無可忍了！」，因為被名為「霍先生」的粉絲當成女友，而「霍先生」不但活在自己的幻想世界中，還在開直播的時候跑來瘋狂留言，一人分飾多角、開分身帳號當黑粉，後來被封鎖甚至惱羞成怒，打騷擾電話到她家。

高嘉瑜也PO出與霍先生眾多分身帳號的對話截圖，內容裡提到「記者打來說會監督霍先生有沒有偷吃或劈腿」、「希望我公開認愛，你不要介意...」、「廣播和剪接間接說你戴口罩不承認和霍先生交往」、「你真心不騙的男友夠大方夠大氣！不要再遮遮掩掩的了」。

網友留言「報警處理吧」、「我以為大家是把港湖女神當媽媽來看待，原來他是當女朋友R」、「太過分了！嘉瑜明明是大家的...」。

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／ETtoday資料照、翻攝自高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜PO被粉絲騷擾截圖。（圖／翻攝自高嘉瑜FB）

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