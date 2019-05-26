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貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

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▲手部按摩,穴位,手掌,手指。（圖／翻攝自pixabay）

▲按摩示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

女兒主動幫忙馬殺雞，爸爸卻無奈傷心了......。一位爸爸在臉書表示，女兒日前突然說要幫他按摩，讓他好感動，沒想到隨便按了幾下後，女兒卻急著收手，接著拿出一張紙，讓老爸恍然大悟表示「根本詐騙啊！」網友們看到也笑翻了，紛紛要他認命，「生女兒就是這樣」、「空歡喜一場」。

「不愧是這輩子來討債的！」一名爸爸在臉書「爆怨公社」中抱怨國小女兒，他表示昨日在客廳看電視時，女兒突然走過來甜甜地說「爸爸，我幫你捏捏。」原po驚訝問說「妳要幫爸爸按摩喔？」女兒回說「對啊！你要捏哪裡？」

請繼續往下閱讀...

爸爸這時心想「女兒果然是上輩子的情人」很貼心，就要求要加強背部按摩；女兒隨後用小手捏了幾下就問說「爸爸這樣可以嗎？」原po則要求再按大力一點；女兒接著按了一下之後又說「這樣可以嗎？」原po不疑有他開心應答「嗯！可以！」結果女兒下秒竟然收手不按，拿出一張紙表示「爸爸好了！幫我打勾。」讓他瞬間傻眼。

▲▼ 女兒貼心要幫爸爸按摩，沒想到一切都是套路 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 女兒貼心要幫爸爸按摩，沒想到是為了作業啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原來女兒這些貼心舉動都是有陰謀的！只見她手拿的「寶寶孝親卡」上畫了多張插圖：包含澆花、唱歌跳舞、夾菜給長輩還有倒垃圾等，都要爸爸媽媽打勾後才算完成。原po知道真相後心死表示「掯！才捏個5、6下就沒了，根本詐騙！」、「不愧是這輩子來討債的」。

網友們看完都笑翻表示，「接下來她還會夾菜給你吃呢～例如：辣椒」、「被公主擺道」、「果然爸爸都容易上當」、「栽在女兒手裡是男人的宿命」、「不錯了，還有捏捏，不是直接叫你打勾」、「空歡喜一場」、「這個操作很可以」、「生來騙你感情的」。面對網友回應，老爸則回說真的是甜蜜的負荷，「爸爸對女兒沒有防備心啊！」、「好的不學，只會學她媽媽詐騙」。

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關鍵字：女兒,按摩,作業,孝親,陰謀,爆怨公社

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