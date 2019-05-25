婦人「一頁式購物」替主播愛女添衣　損失萬元：「全是劣質品」

▲一名婦人替擔任網路主播的愛女上網買衣服，沒想到寄來全是劣質品，損失上萬元。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台南1名婦人替擔任網路主播的愛女上網添購衣物，但寄來的全是劣質品，讓愛女看了相當心疼，雖然網站主打7天不滿意包退，但事後想要退款又沒有客服，最後聯繫上對方，卻因超過退貨時間無法退款，讓女網路主播氣得打165檢舉。

警方調查，該名住在台南的60歲田姓婦人，從2018年10月間，為了替在北部擔任網路主播的愛女添購衣物，上網看到臉書「一頁式購物廣告」，被其中各式各樣的服飾所吸引，發現該網站主打「7天鑑賞期不滿意包退」於是花錢訂購。

但花1千多元購買的衣服寄來全是「劣質品」，田婦原本以為僅是該網站商品不佳，又跑到其他「一頁式購物廣告」繼續買，但直到主播女兒返家時，發現母親花超過萬元替自己買衣服被騙，感到相當心疼。

▲▼警方整理出7個「一頁式購物詐騙網頁」供民眾檢視比對，希望不要有更多人受害。（圖／記者邱中岳翻攝）

主播女兒隨即聯繫該店家想要退貨，但是雖然該網站主打7天不滿意包退，但又因一頁式購物網站沒有客服電話，僅有「已讀不回」的LINE客服，主播女試著撥打物流業者電話要求退貨，又因時日已久無法退貨，只好向165檢舉這些購物詐騙廣告。

刑事警察局指出，這類網站大多網頁無公司地址與電話，且主打貨到付款、不滿意包退，而僅有LINE客服單一管道，為了要民眾快點下訂，甚至設有倒數計時器或稱限時特惠，更以有消費者好評專區但使用大陸用語、網頁粗糙且大多只有1頁。

刑事警察局整理出7款「臉書一頁式購物詐騙網頁」特徵供民眾檢視比對，若發現臉書購物詐騙網頁，可撥打165反詐騙諮詢專線檢舉，也呼籲民眾向親朋好友宣導勿在臉書購物，避免更多人因臉書假廣告而遭購物詐騙。

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