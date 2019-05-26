玉米蛋餅加起司！他見「隨興創作」險翻桌　網笑噴：老闆脾氣一定很差

▲ 這起司片放得有點隨興......。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

只是想好好吃個早餐！一名網友今早在臉書抱怨早餐店老闆壞了他一早的心情，他表示自己叫了一份玉米蛋餅+起司，沒想到蛋餅裡卻不見起司片，而是放在蛋餅「上」，讓原po好失望。不少網友看到照片後都笑噴，表示第一次看到這種作法，不過也有人安慰說「吃下去都一樣」、「至少他沒忘記玉米」。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中貼出一張早餐的照片，他表示今早在三重吃早餐時，點了「玉米蛋餅＋起司」，沒想到餐點卻讓他傻眼了。一般來說老闆都會把起司片夾在餅皮裡，起司因為熱氣稍微融化，切塊之後才可以均勻分布，每一口都有濃郁的奶香味。

請繼續往下閱讀...

但是這位早餐店老闆卻相當有個性，直接大手一撒，就把起司片丟在切好的蛋餅上，讓原po大傻眼，表示這樣被隨便對待讓他好想翻桌；而且因為起司沒有融化，讓他嘴巴裡都黏黏的。

▲ 玉米蛋餅＋起司 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友表示，「創意早餐店」、「感覺脾氣很壞，隨便丟」、「煎台真是太隨便了，如果是我遇到，就不會想再去消費了」、「你該慶幸他沒有連玉米都放在外面」、「這是麥當勞的大早餐的概念嗎」、「應該是事後起司」。還有人懷疑老闆是不是一開始忘記加了，才用這種方式補救，但原po認為忘記沒關係，這樣子丟感覺很隨便，讓人心情不好。

其他人則是安慰說「有加起司給你啊」、「至少沒忘記玉米」、「老闆說：吃進肚子裡面都一樣」、「反正吃掉都一樣啦哈哈」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！