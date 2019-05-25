睡覺翻身被「床墊彈簧」割傷！腳背驚見15公分傷口　廠商說話了

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記者趙蔡州／綜合報導

臉書「爆料公社」一名蔣姓女子日前投訴說，自己深夜睡覺睡到一半翻身，不料竟然被床墊的彈簧割傷，腳背出現長達15公分的可怕傷口，她想要索賠但房東跟廠商卻互踢皮球。最後廠商承諾願意賠醫藥費，但現在廠商也回應說，他們把床帶回工廠檢查後，發現完全沒有異狀，真的不知道哪裡出了問題。

蔣女在爆料公社發文投訴說，自己5日深夜在租屋處睡覺睡到一半，翻身時被突然的劇烈疼痛驚醒，她一看才發現腳背出現一個15公分傷口並不斷流血，所幸當時男友在場，「當下就先處理傷口，接著在他的陪同下到醫院」，最後手術縫了18針，「沒想到這才是悲劇的開始」。

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▲櫃姐床上翻身爆痛，腳背驚現「15公分傷口」。（圖／翻攝自爆料公社）

蔣女表示，事後房東請床墊廠商跟她聯絡，但廠商人員說疑似是彈簧問題，願意賠償醫藥費，但不負責養傷期間的薪資損失，廠商和房東面對索賠兩邊互踢皮球，她無奈說「我不敢睡覺，我會有陰影，怕睡一睡又被割到，我今天只是一個房客，床也不是我買的，我真的覺得超無辜的」。

▲廠商檢查蔣女睡覺的床墊後，發現彈簧沒有出現損壞，因此不清楚問題出在哪。（圖／東森新聞）

對此，當事床墊廠商表示，他們帶回蔣女當時睡的床檢查後，發現最上頭的棉布沒有尖銳物，再下面一層也沒看到彈簧損壞，應該不可能造成如此大的傷口，真的不知道問題出在哪，「除非真的有什麼辦法，可以證明說是這個床墊造成傷口，不然其實薪資這部分是沒有辦法賠償的」。

只是現在事件幾乎變成羅生門，究竟是不是這床墊割傷了蔣女，雙方都很想要找出真相，賠償問題就要看三方協調了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。