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沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

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沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回（圖／翻攝爆怨公社）

▲大腸麵線裡頭該不該有蚵仔呢？（圖／翻攝爆怨公社）

記者黃君瀚／綜合報導

到大腸蚵仔麵線店點一碗大腸麵線，裡頭該有哪些主料呢？就有客人不滿大腸麵線裡頭沒加蚵仔，外帶回家後又折返找店老闆理論，一番「神邏輯」見解讓人看傻了眼，不過也有網友認為這情況下誤會很正常，長輩時代和南部都這樣！

麵線店老闆25日上午在「爆怨公社」貼文，提到有位男客人買了大腸麵線離去後，隔沒多久又再度光臨，他心想肯定是自家麵線糊口味極佳，一吃成主顧愛上了。

請繼續往下閱讀...

「我買的大腸麵線怎麼沒有蚵仔？」沒想到折返到店的男客是來討公道的，他氣憤異常，指控店家做生意不老實、偷工減料。在一旁本是一頭霧水的老闆，傻眼之餘不忘耐心解釋，大腸麵線裡加的當然是大腸，蚵仔麵線裡放的必然是蚵仔，除非買的是腸蚵（綜合）麵線才會2種料都有！

▲麵線,羹類。（圖／ETtoday資料照）

▲蚵仔麵線是台灣國民小吃之一。資料照，與新聞人物無關。（圖／ETtoday資料照）

經過一番曉以大義，男客人似懂非懂，最後只用異於常人的神邏輯回了一句，「老闆，這樣你要補蚵仔給我！」瞬間，老闆無言以對，心中的潛台詞只有崩潰。

文章貼上網，不少網友啼笑皆非，「補錢就補蚵仔給他」、「太陽餅沒太陽，老婆餅沒老婆」、「白天問題也不少，因為奧客處處有」、「這年頭瘋子好多」、「跟他說大腸我要先夾幾塊回來」、「這客人好笑，那麼閒特地跑回去。」

不過也有些網友試著緩頰，指店家招牌上大大的「大腸蚵仔麵線」可能讓客人誤會。也有店家說，他在南部賣這類麵線一定大腸和蚵仔都會加，南部人習慣了；另一位網友說，很久以前吃得雖然叫蚵仔麵線，但裡頭就有大腸跟蚵仔，「應該說現在分的比較細」。

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ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：爆怨公社,蚵仔麵線,大腸麵線,奧客

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