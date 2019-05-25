跑船高薪12萬太誘人！服務業窮忙10年　40歲決心轉跑道考上船員

▲108年第二次航海人員測驗25日、26日登場。（圖／交通部航港局提供）



生活中心／綜合報導

船員6位數高薪已不是秘密，更成了不少人的夢想職業，第2次航海人員測驗於5月25日、26日一連兩日於台北華夏科技大學及高雄正修科技大學兩試區辦理，計有486名考生報考，首日測驗類別為一等船副及二等管輪，第一節應考104人，到考人數87人，到考率83.65%。

運業者指出，初入行的三副或三管輪，起薪就有6位數約有12萬元左右，幾乎成了不景氣時的就職好選擇，108年第1次航海人員測驗一等管輪榜眼周立文，透過報導得知船員薪資優渥，不惑之年才決心轉換跑道。在決定報考學士後輪機學程前，周立文曾從事服務零售業長達10年之久，為擺脫窮忙族命運決定報考學士後輪機學程終於在今年考上船員。

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▲船員起薪高達6位數。（圖／記者賴文萱攝）



周立文表示在2、3年前，看報導船員月薪高達15萬元的訊息，開始全力準備航海人員測驗，辭去工作靠著過去累積的存款，報考台灣海洋大學學士後輪機學程當全職學生。相較於其他有工程背景的同學，輪機應用的物理知識準備特別辛苦，他憶起當時在考試準備期間，最為挑戰的科目就屬輪機保養與維修，內容涵蓋了大量的熱力學、應用力學及流體力學等物理特性，學習過程相當吃力。

▲今年年初剛從海大畢業的周立文，以第二名成績通過航海人員測驗。



周立文雖已年過40，但認為自己還有力氣可拼，將成為輪機長設定為現階段的人生目標，面對海上生活則表示心理已做好建設，預計在下個月即將上船實習。

航港局表示，考畢試題及答案將於5月27日在交通部航海人員測驗專區網站公布。如有試題疑義，應於該次測驗結束次日起3日內，即於5月29日前，登入「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請」點選「試題疑義申請」。