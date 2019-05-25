影／淑女車逆向竄出！他一看「地方媽媽神過彎」秒羞愧　7千網看傻...戰翻了

▲先跨越雙黃線，接著迅速內切。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前騎車等紅燈時，猛然看見一位騎著淑女車的大媽，除了逆向超車外，還像風一樣S型過彎，強大技術讓他驚呆。短短5秒影片狂吸7千多讚，不少人驚呼，「果然是硬底子」、「甩尾飄逸+快速出彎」、「多麼風騷的走位啊」；但也有很多網友不以為然，認為根本趕投胎。

男網友日前在「爆怨公社」發文笑說，「這靈活度...我不相信妳是位大嬸！強大到讓我這騎車的感到蒙羞，都快跪著看她過彎了！」從畫面中可見，機車騎士們全在白線後等紅燈，沒想到後方突然竄出一位騎著淑女車的大媽，跨越雙黃線超過所有人。

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▲這個過彎也是絕了。（圖／翻攝自爆怨公社）

這位黃衣大媽迅速且輕巧地過彎，展開高強車技，不過以這種騎法，加上還沒完全變燈就衝第一，讓人不禁捏把冷汗。許多網友看完直言，「如果被撞飛，這拋物線肯定也是滿分」、「會不會是屎在滾，凍未條」、「想晚七天也別害人」、「這種騎法早晚出事」、「她騎的是自由噴飛款」。

另外，還有不少人讚嘆大媽的神過彎，「只看到一陣風呼嘯而過，咻～」、「應該是兩津勘吉戴假髮」、「被紅燈耽誤的自行車手」、「飄移到人車一體，高手」、「飆速大嬸」、「這是失傳已久的左右撇過馬路法」、「極速領域，甩尾xd」、「你看不到她的車尾燈了」。

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