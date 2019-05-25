做夢感應「女兒躲角落哭」！爸急打電話喚回家　她驚曝真相：確實哭半夜

▲原PO爸夢到女兒在哭，趕緊打電話要她回家。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

爸媽的愛真的非常偉大，甚至能「感應」到孩子們的需要。一名女網友貼文表示，說爸爸下午突然打電話，叫她馬上回家，本來以為家裡出事，結果爸爸卻說「夢到妳躲在角落哭，就想叫妳回家好好休息」。原PO瞬間相信父女連心，「我昨天確實感情出了狀況，一個人哭了一個半夜」，感動直呼「家人還是最棒的」。

這位女網友24日晚上在《Dcard》貼文，說下午的時候，爸爸突然打電話給她，叫她馬上回家，讓她以為家裡出了什麼大事，「結果他說『沒有啦，我就昨天晚上睡覺啊，夢到妳躲在角落哭，就想叫妳回家好好休息』」，爸爸還補一句「不用擔心車錢啊，我會給妳」。原PO聽到爸爸這樣說，忍不住笑說「這句爆重要，小女子月底窮困」。

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▲女兒是爸爸的前世情人。（示意圖／stocksnap）

她透露自己是台北人，在台南讀書，接著表示，因為她感情出了狀況，所以真的一個人哭了大半夜，「父女連心我是相信的，之前爸爸治療難受時（去放療不告訴我），我那天胸悶一整天，莫名胸口刺刺的」，最後也說家人是最棒的，鼓勵自己「得好好振作才行」。

看到貼文後，不少網友也分享自己的「通靈爸媽」，「上次我在用網路交友軟體聊天，過沒幾天我媽就說『我夢到妳去網路交友，還跟人家約出去，妳不要讓我擔心哦（瞪』乾……父母都內建監視器啊」、「我平時很少打電話回家，但我只要一遇到挫折、情緒超級低落，我媽當天一定會打電話過來」、「我之前在外地讀書，被男朋友劈腿，結果每天哭又失眠，也沒跟家人說。突然某晚上，我爸媽竟然自己來找我（他們第一次無預警出現過），我嚇到問他們說，你們怎突然上來。之後我爸媽說 我們這幾天覺得哪裡怪怪的，所以想說來看看你。結果我看到我爸媽瞬間爆淚大哭」。

▲原PO說，她因為感情出狀況，真的哭了大半夜。（示意圖／pixabay）

原PO之後則是更新貼文，「看到大家都有不少跟我相同的經驗，看了鼻子酸酸的」，說平常在外地生活，過得好時會忘記家中還有不斷為妳操勞的父母，彷彿忘記自己在他鄉，只有在一個人獨自難過時，莫名特別會有想家的衝動，「常常後悔自己在叛逆期時，一直以為自己脫離家裡會得到我想要的自由，殊不知真正的自由都是包覆糖衣的苦澀」，回到自己當初「背叛」的城市，收留她的仍然是家。

原PO直呼，「回家真的最棒了，當爸媽的公主，有飯吃、吃得飽，不用為了省東省西，忘記好好吃飯」；她也在留言處笑說「被爸爸的夢嚇到，還懷疑他裝了監視器在我身上」、「父母跟孩子總是連心的」。其他人則紛紛感性留言，「你為一個人流淚，還有愛你的父母在你後面心疼」、「這篇文讓我午休趴在辦公桌上哭了（人在海外工作）」、「心情低落的時候看到家人真的會爆哭」。

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