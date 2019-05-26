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阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

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網搜小組／綜合報導

不要失去後才來後悔！一位女網友日前在捷運站看到一對祖孫，阿嬤因為不太會使用悠遊卡，因而向孫子求助，沒想到孫子的態度超不耐煩，下秒還動手推阿嬤進站，讓原po看得膽戰心驚，直呼「還好沒受傷」。網友們看完也紛紛表示「很羨慕有阿公阿嬤的人」，「你以後也會老啊」、「還不好好珍惜」。

▲▼北捷,燈箱,廣告,西門站,人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲捷運進站口示意圖。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

「我要抱怨為何有阿公阿嬤在身邊的孩子一點都不珍惜。」一位女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示日前搭捷運時，看到一對祖孫，孫子看起來大概16、17歲，阿嬤目測為60多歲。阿嬤因為不會使用悠遊卡，站在進站口詢問孫子要怎麼進去，這時孫子則不耐煩說「靠近那邊就好」。

原po推測可能是因為周圍雜音較多，阿嬤並沒有聽清楚孫子說了什麼，接著又再問了一次。但這時男孩似乎不太高興了，一邊把耳機扯下、一邊把阿嬤手中的悠遊卡搶過來幫她刷，顧不得老人家行動方不方便，就直接把阿嬤推進站。

「好險的是阿嬤咖骨很強壯，沒有因為這一推而跌倒！」原po表示，兩人雙雙進站後，孫子就自顧自地往前走，把阿嬤丟在後頭，阿嬤只能無助地喊著「弟弟等阿嬤，不要走那麼快！」但孫子還是無動於衷。原po透露，阿嬤邊走路時還一邊向她求助詢問下車處，讓她看不過去表示「弟弟你以後也會老！你是在不耐煩幾點的辣。」

▲▼孫子,乖孫,祖孫,爺爺,奶奶,阿公,阿嬤。（圖／CFP）

▲原po無奈提醒，每個人都有變老的一天。（示意圖／CFP）

貼文一出，許多網友都搖頭表示「總是要等到失去才懂得珍惜」、「身在福中不知福」、「是不是被寵過頭了」、「看完這篇，馬上打通電話給我阿嬤...」、「我多希望我阿嬤還能對我問東問西」、「我才捨不得這樣對我外公外婆」、「這樣真的很不應該」。

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關鍵字：祖孫,阿嬤,捷運,爆怨公社

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