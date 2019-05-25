影／面試早到半小時！女員工「現在幾點？」冷瞥一眼走掉　網正反戰...曝現實面

網搜小組／綜合報導

一名男網友最近應徵餐飲業工作，昨日他依約前往面試，並提早了半個小時，沒想到女員工冷冷拋一句，「現在幾點你約幾點？」便掉頭離去，讓他相當錯愕。對此，網友們肯定他態度正確，但建議提早10分鐘即可，還有不少人透露職場現實面。

▲面試示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

請繼續往下閱讀...

男網友在「爆怨公社」提到，這個月他到處面試找工作，每一間都習慣早到半小時，想說應該會需要再填一次基本資料和經歷；然而昨天卻碰了一鼻子灰。

當時，他一進到店裡，立刻禮貌地詢問，「您好，我是今天有約要面試的，請問X先生在嗎？」而女員工先是問他約幾點，後來又不耐煩地說，「現在幾點你約幾點？」

▲原po應徵的都是餐飲業。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

眼看對方似乎不太高興，男網友連忙解釋，「我想說提早來，可能需要填寫資料之類的」，結果女員工冷冷看了一眼，便扭頭走掉，如此不友善的態度，讓他不禁傻眼。

對此，網友們紛紛表示，「差不多5-8分內會比較理想，因為對方也有安排好的計畫表，畢竟你來了也不能把你晾在那邊」、「態度很正確，不過建議提早10分鐘比較剛好，每間公司或店的狀況千百種，早到太多有時確實會造成面試者的困擾」、「是太早了，一般禮儀是早10分鐘左右最理想」、「態度，心態好。祝好運，這家就算了」；還有不少人歪樓，「你真的很像周杰倫XDD」、「也許他是黑粉」。

不過，原po也指出，公司召募資料上有寫明，「14:00-18:00隨時可自行前去」，而他基於禮貌先致電約時間，怎料反而受一頓氣，「大家都出社會了，有必要這樣嗎？外場基本應對，可以看出貴公司未來發展。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

