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大媽電梯搭到12樓爆氣「沒問我要去幾樓」　他傻眼：下次幫按太平間

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網搜小組／綜合報導

高雄一名網友24日在臉書「爆怨公社」PO文指稱，一早到醫院回診遇到一位誇張的大媽，進了電梯之後就一直低頭滑手機，等到抵達12樓才氣得大罵，「你怎麼沒問我要去幾樓？」讓他聽得一肚子火。其他網友看到原PO的遭遇，也紛紛留言力挺，「幫她按B2再出去」、「遇到這種人真的氣到直接翻白眼」。

▲▼電梯。（圖／免費圖庫pxhere）

▲原PO在醫院搭電梯遇到離譜大媽。（示意圖／取自免費圖庫pxhere，與本文當事人無關）

原PO提到，今天一早前往醫院回診，搭電梯時大媽一邊低頭滑手機一邊走進來，乘坐期間也沒有說話，等到抵達12樓他準備要出去的時候，對方突然抬頭看了一下，接著就對著他大罵，「為什麼到12樓了？你怎麼沒問我要去幾樓？」

請繼續往下閱讀...

「我看起來像電梯先生？」原PO當下只覺得是遇到不理性的人，沒有多加理會就離開了，事後越想越覺得不滿，才決定PO上網一吐苦水，「有緣再見，下次幫妳按太平間。」

大媽醫院電梯搭到12樓，怒問「你怎麼沒問我要去幾樓？」（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

網友們看完原PO的遭遇，大多覺得他實在是太衰了，換成是自己遇到，可能也會氣到翻白眼，「幫她按B2再出去」、「每層樓都按完再走啊」、「幫她按到4樓啦」、「根本把醫院當百貨公司」、「需要幫忙不會自己開口問喔」。

但也有不少網友留言安慰原PO可以用其他更有哏的方式反擊，「告訴大媽，旁邊有位穿白衣服的小姐一直在問妳，但是妳都沒有說，她現在還瞪著妳呢」、「可以假裝很驚訝地回答，『妳看得到我？』」、「對著她大笑，笑到她心裡發寒」。

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關鍵字：爆怨公社,電梯

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