清晨一翻身！腳裂出「15公分傷口」爆痛驚醒　櫃姐淚挨18針...原因嚇壞網

▲整整縫了18針。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

「這段時間都不敢睡覺，對床超有陰影！」一名櫃姐5日清晨在睡夢中翻身時，突然爆痛驚醒，接著腳上就多出一條約15公分長的傷口，害她整整縫了18針，不僅工作被迫停擺，至今仍無法好好行走，而這些全都拜彈簧床墊所賜，讓大票網友驚呼太可怕了。

這個月5日清晨，躺在床上的她一翻身，瞬間哀嚎清醒，同時右腳還出現15公分長的傷口；重點是，兇手竟是床墊裡的彈簧。櫃姐表示，「幸好男友這天來家裡，一聽到我大喊，反應超快的幫我處理傷口、送我去醫院，本來想說沒事的話就算了，沒想到這才是悲劇的開始。」

醫師見狀直問，「妳知道妳的皮完全被割開、合不起來了嗎？這個要縫妳知道嗎？」於是櫃姐上了手術台，整整挨了18針。除了皮肉痛外，房東的處理態度與方式，也讓她非常傻眼。

▲床是給人充滿安全感的地方，沒想到暗藏危機。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

儘管房東在第一時間來了現場，但後續處理都是她不斷地主動詢問，而對方也愛理不理，拖了2、3天才回覆，後來房東表示，請了床墊公司跟她聯絡，證實是彈簧傷到她，不過他只願意負責醫藥費，說是道義上的責任，其他一概不管，然後看是換床墊還是醫藥費，讓她二擇一。

更無奈的是，櫃姐轉問床墊公司，關於無法走動、無法上班的賠償費用，對方也開始推皮球，原po無奈道，「房東問了律師，釐清責任歸屬，指名床墊公司要負責，然後就又沒下文了，就連床墊都拖了將近10天才幫我換，我這段時間都不敢睡覺，對床超有陰影！」

網友們看完也超毛，「這個在國外，品牌床墊會賠死」、「怎麼跑出來的？這要小孩用到不就完了」、「太離譜了」、「我也曾遇過，但妳的太嚴重了」、「原來床墊會傷人」。

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