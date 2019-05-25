富二代放火燒熟睡街友！2人陷火海痛醒「翻滾掙扎」　影片曝光

▲街友驚醒想要起身，但立刻就被黑衣男放火點燃。（圖／翻攝自YouTube）

記者趙蔡州／綜合報導

阿根廷布宜諾斯艾利斯日前發生一起殘忍的傷人事件，一名男子與朋友開車到當地一座橋下，對熟睡中的街友潑灑易燃液體，接著放火讓2名街友身陷火海、痛苦掙扎。影片近日才開始在網路上流傳，但其實事件發生在今年5月初，當地居民認為，應該是富二代不滿街友在橋下睡覺才會放火燒人。

綜合外媒報導，曝光的影片可以看見，一名黑衣男子下車後走到2名街友床邊，並在其中一人的床墊上淋易燃液體，接著拿出打火機點燃，熊熊大火瞬間燃起，這時另一名街友驚醒想要起身，但隨後也被他放火點燃，2人在火焰中不斷痛苦哀號，他則完全沒有理會2人，回到車上後就加速離開。

▲黑衣男子在熟睡的街友身上潑灑易燃液體。（圖／翻攝自YouTube）

根據了解，事件發生在布宜諾斯艾利斯市附近的聖特爾莫（Mataderos），其中一名受害人為38歲的帕勞洛(José Luis Pallaoro)，他後來被送往市區醫院治療，火勢導致身上有許多燒燙傷，而另外一名受害人燒燙傷位置主要在手臂和臉上，休養幾天後已經出院。

當地一名機械技工表示，縱火的人疑似是一名富二代，只是因為討厭睡在橋下的街友就縱火傷人，2位受害者來自委內瑞拉，「他是個好人，並沒有傷害任何人。」當地警方表示，他們目前正在根據影片循線找人，但目前仍未逮捕到該名縱火犯，詳細的案情還在調查釐清。

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