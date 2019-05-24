爽嗑2米糕+排骨湯！掰咖女「裝死1hr」店長無奈請客　結局神轉...網全怒了

▲女客人吃完霸王餐，腳瞬間好了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

一名男店員昨日碰到一位疑似身障的女客人，對方吃了2份米糕加1碗60元的湯後，一下說有人會來付錢，一下又攀關係凹打折，就這樣賴在店裡1小時，店長無可奈何免費請她吃這頓，沒想到女客人原本的跛腳，瞬間神奇地被治癒了，讓他十分傻眼。

男店員在「爆怨公社」怒道，「對於身障的客人，我一向秉持著善良的態度，有什麼需要幫忙的我都很願意處理，甚至飯後結帳都沒問題，不過對於我們小吃店，請不要以為是自己家的廚房，一下說有人會來付錢，一下說自己家的祖母和老闆很好，想要打折，我不懂...120元的餐點（兩個米糕60元和一碗60元的湯）怎麼打？」

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眼看女客人坐在位子上，混了1個多小時，店長出面表示這頓請她吃，結果對方先前不便的腳瞬間好了，然後滿臉愉悅地走出店外。此舉讓他相當傻眼，「最後我沒有讓店長墊，客人我接的，後果我自己願意自負」，而且他也很想問女客人，「就算沒有錢，為什麼要一副商家請吃飯是應該的樣子？」

▲許多網友建議，先結帳再出餐，避免類似情況重演。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看完也怒了，「一律都先付款，沒付就不出餐，就沒這問題吧」、「這是詐騙吧」、「報警才是最好的辨法，警察到場後，她口袋就會有120元買單了」、「原來你們的米糕能治跛腳」、「人性的醜陋面，就當做做善事，心裡才不會難受」、「吃飽就痊癒了滿神奇的」、「這種裝的，只是要吃霸王餐」。

事實上，這種情況還不少，一些店家也趁機訴苦，「沒事的，我也遇到過，不過我沒讓她吃免錢的」、「有遇過聾啞人士來店裡要錢，我看他身上沒有任何證明的文件就搖手拒絕，接著他點了一碗冰（用手指），冰拿給她時她拿了轉頭就走，也沒有要付錢的意思，好像一切都是應該的一樣」。

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