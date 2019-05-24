阿嬤喜喪！繞棺跪爬3圈...老媽淚眼脫隊「神展開」　網笑爛：太有畫面了

▲喪禮示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

「媽~妳爬反了！」一名網友日前突然回想起，前幾年阿嬤喪禮上發生的天兵事蹟，那時家中女眷進行「孝女白琴」的橋段，低著頭的母親突然脫離隊伍，結果後面一票人也跟著爬反，最後兩個隊伍在棺木另一端尷尬地相遇了。

由於阿嬤年紀很大，算是喜喪，所以網友家的長輩們請了好幾個陣頭來熱鬧一下，當然「孝女白琴」的戲碼必不可少，「當天孝女白琴一出場，一襲英姿颯爽的白麻，手持著麥克風，腰上還掛著擴音器，一聲『母啊～』的哭聲劃空而來，眾人都忍不住喝采，而幾個長輩隨著哭唱調，已經泣不成聲。」

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▲前幾年高齡的阿嬤過世。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

孝女白琴這個陣頭的內容，是家中女眷跟著白琴跪爬在地上，白琴一邊唱，女眷們則跟著跪爬繞棺三圈，當時白琴逆時針繞，而他母親在隊伍中間，不知道是低頭哭得太傷心，還是什麼原因，根本沒注意前面，就這樣脫隊往左邊爬去，重點是後面一票女眷也跟著爬反，最後兩組隊伍就在棺木的另一端碰頭了。

網友表示，現場有人見狀後，立刻過去引導老媽往正確的地方爬，「我實在忍不住，跑去外面笑了。」他在批踢踢笨版分享這段過往，掀起熱烈回響，鄉民們不禁笑回，「爬著爬著，阿嬤也跟著爬出來了」、「家庭氣氛感覺不錯XD」、「你們家有點可愛」、「有笑有推XDD」、「幽默化解悲傷」、「有笑有淚很溫馨啊~」。

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