34歲領24K！他吃住靠家「存1萬3」明細公開　1句話神反轉...網驚：乾爹

▲在同一間公司待超過10年，34歲年紀卻只領24K。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

彰化一名34歲男網友抱怨，在同一間公司做了10多年，每月薪水只有2萬4千元，雖然可以吃公司、住家裡，但扣掉飲料、油錢、菸品、電信費後，存下來的寥寥無幾。該文引來不少人同情目光，沒想到最後PO文者1句話露餡，原來是溫拿小開！

34歲許姓男網友在「爆廢公社」貼文，自爆目前月收入僅有24K，雖然吃、住都靠家裡，不過低薪再扣掉生活費，每個月能存下來的錢是少之又少。

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以下是他的主要花費明細：



飲料100（元）×30（天）=3000（元）

菸140（元）×30（元）=4200（元）

手機月租800（元）

油錢2500（元）

▲許男出示手中硬幣，強調阮囊羞澀。（圖／翻攝爆廢公社）

「吃公司、吃家裡、用家裡、住家裡、沒朋友宅在家裡，存錢好慢！」他解釋，飲料100元是超商買純喫茶，1瓶25元每天喝4瓶，從早上起床喝到睡覺，累積10年的習慣比戒菸還困難；油錢花費是到了休假、休息時間，開車出門閒晃的費用。

這樣的發言引來不少同情，網友們紛紛協助想辦法，「你要不要去買茶葉自己泡還比較省」、「先提升收入吧」、「戒菸戒飲料後，你一個月可以存7200」、「手機月租也太高，找吃到飽月租也可以省一半」、「需要給你勞工局的電話嗎」、「（領24K）真好奇以後怎麼娶老婆養小孩」。

許男無奈表示，34歲年紀平常都超時工作，薪水卻如此微薄，但想到都努力10幾年了，「怎麼可能說換就換」？抱怨到最後，他突然話鋒一轉，1句話逆轉結局，「我爸已經半退休了，只是他愛掌權，還不想完全退休。對了......我在自家工廠上班。」

真相大白，一切盡在不言中，精明網友秒懂微言大義，這篇根本是炫耀文，「我認真看完才發現你是小開，哼」、「其實你老爸已經在幫你存錢了吧，現在給你的越少將來就能給更多，車、房、工廠都有了還存錢幹嘛」、「炫耀文認證」、「重點：自家工廠」、「自家工廠......那就繼續這樣以後等當CEO。」

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