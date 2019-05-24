幼兒園姊弟送花神助攻老爸　「媽媽生日快到了，她說你是木頭」

網搜小組／綜合報導

老婆生日時，老公們會費盡心思慶祝，還是根本就忘了有這回事？一名爸爸23日在臉書「爆怨公社」PO出自家兒子的照片並提到，先前去幼兒園接女兒、兒子回家，沒想到卻被送了一朵小白花，而且孩子們還明確表示那是要給媽媽的生日禮物，「媽媽說你是木頭，哈哈哈～」

▲原PO兒子想把手裡的小白花送給爸爸，再讓爸爸送給媽媽。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

照片中，年紀較小的弟弟左手捏著一朵小白花，站在放著書包的櫃子旁邊，表情有些靦腆。原PO提到，當天去幼兒園接兩個孩子，沒想到竟然會收到孩子們的「助攻」，甚至出現以下對話。

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弟弟：爸爸，這個給你。

原PO：給我幹嘛？

弟弟：你拿去送給媽媽啊！

原PO：……。

姊姊：媽媽說她生日快到了，你從來沒送過她花，她說你是木頭，哈哈哈～（姊弟倆笑到東倒西歪）

有趣的是，網友們看完小姊弟和原PO的對話，紛紛留言稱讚他們其實很貼心，「孩子多為你著想啊！」、「兒子這麼貼心，還不趕快買養樂多獎勵他」；更有不少網友留言跟著調侃原PO，「孩子們說出很多媽媽的心聲啊」、「媽媽在暗示你了啦，還不表示一下」、「再不送，你就要變成木魚了」。

▼網友們也跟著留言起鬨，要原PO趕快把花送給老婆。