教「國中數學」直接投降？一票大人苦笑認了：除了1定理全忘光

最近有網友表示，最近被家中小孩拿著國中數學、英文題目來請教，結果卻發現自己完全招架不住，忍不住自我懷疑，「各位真的還有能力教國中生的功課嗎？」他坦言，別說什麼進階內容，光是國一數學就已經看不懂，除了畢達哥拉斯定理，其他幾乎全忘光。貼文一出，立刻引發大量共鳴，不少人直呼這根本是中年大人的集體困境。

該名網友在PTT的Gossiping板問卦「有一說一 各位有能力教國中生的功課嗎？」自己怎麼說也經歷過升學考試，大學以上學歷跑不掉，當年什麼微積分、三角函數、矩陣題目也都做過好幾千題，理論上程度應該不差。

然而真的離開校園多年後，面對孩子的國中課業卻瞬間破功，「我家現在的小鬼拿數學跟英文來問我時，我早就除了畢達哥拉斯定理外，其它都忘光光了。」他就好奇，是否真的有人能把數理程度維持在大學時期，特別是工程師、科學家這類離不開數理的職業。

原PO也補充，看到現在國中生直接用手機拍題目丟給ChatGPT，連解題過程都能一次跑出來，讓他嚇到直呼「嚇掉我的毛」，更感嘆時代真的不同了。至於自己，則是天天「溫習」健教內容不怕被考倒，但偏偏孩子也不會來問這一科，讓他哭笑不得。

貼文引發熱論，有網友有感直呼，「國小的數學都看不懂了」、「版上常常一堆國小題，連題目都看不懂了，現在一堆素養題型，搞不好你還考輸國中生。」

但也有一票人表示，「其實就是久沒用，忘光了，花錢補習吧」、「需要複習而已啦」、「國中數學比較簡單的還是可以解」、「現在有AI加減用」、「教的是找答案的方法，不是死背公式」、「數學是理科中最簡單的科目，把他的課本拿過來，直接看課本例題，花10分鐘到30分鐘，你就可以教他一個章節，大約是一週半的課程……如果你不行，那代表你當初國高中的程度真的不怎麼樣。」