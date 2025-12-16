「空中幽靈」來了！陸匿蹤無人機「彩虹七號」首飛成功

▲彩虹-7匿蹤無人機已完成首次試飛，歷時約20分鐘。（圖／翻攝自YouTube／CCTV中文）

中國最新的長航時匿蹤無人飛行載具（Unmanned Aerial Vehicle，UAV）「彩虹七號」（CH-7）已完成首次試飛，這款被譽為「空中幽靈」的大陸自製無人機，將進一步擴充北京快速成長的自主武器庫。

據《南華早報》報導，央視（CCTV）於15日表示，這款新型高空、高速、長航時的CH-7近日已完成首飛。該型無人機具備長時間滯空、匿蹤能力與高速巡航性能，能在複雜條件下滿足地面觀測、資料支援與通訊等需求。CH-7接下來仍將進行多項測試，包括飛行性能包線驗證以及酬載功能驗證。

由中國航天空氣動力技術研究院（China Academy of Aerospace Aerodynamics）研製、隸屬於中國航天科技集團公司（China Aerospace Science and Technology Corporation，CASC）的「彩虹」（CH）系列無人機，是中國在國際市場上最暢銷的無人機產品之一。

CH-7首次於2018年對外亮相，當時在珠海航展（Zhuhai Airshow）展示的是1架等比例模型，外界普遍推測其為1款具備長程偵察與打擊能力的無人機；去年珠海航展則展出了實機。

CH-7的設計歷經多次持續修改，而最新的官方報告指出，該機僅用於偵察任務，該無人機設計人員於今年5月接受CCTV訪問時表示，「目前版本的CH-7是1款高速偵察飛機。」

設計人員指出，CH-7最具特色之處在於其飛翼式構型，這種設計能夠實現高度的翼身融合，在不犧牲氣動性能的前提下，確保最大的匿蹤能力。該無人機的發動機進氣口位於機身上方，而排氣噴嘴則採用半隱蔽式設計。從相關畫面可見，這種低可觀測性的飛翼設計將機翼與機身整合，使整體外形呈現寬廣而扁平的輪廓。

設計人員續稱，CH-7能迅速滲透目標區域執行偵察任務，並利用其匿蹤特性，將前線戰場的資訊即時回傳給有人駕駛飛機與遠程打擊部隊，提供目標指引。

CCTV於2018年的報導曾指出，該型無人機原計畫於2019年完成首飛，但後續報導顯示，其設計期間歷經多次修改。根據最新規格，這款高空長航時飛機的翼展已由22公尺增加至27.3公尺，而最大起飛重量則由13噸降低至8噸。其巡航速度目前為0.5馬赫，實用升限約為16,000公尺，最大滯空時間為16小時。

分析人士認為，其偵察半徑可超過2,000公里。去年，另1名設計人員向CCTV表示，CH-7的設計已調整為可在高風險地區執行隱蔽偵察任務，包括取消武器艙、提升匿蹤能力、增加翼展並減輕重量。

他指出，CH-7的匿蹤性能可與美國的RQ-180匿蹤無人偵察機（RQ-180 stealth unmanned reconnaissance aircraft）相媲美。

此外，《人民日報》（People’s Daily）於2016年曾表示，該系列是中國的「最暢銷無人機」，已有超過10個國家採購。其他報導點名的買家包括沙烏地阿拉伯、巴基斯坦與奈及利亞。中國官媒讚揚這些無人機在任務適應性、可攜帶多種武器以及相對低廉價格方面的優勢。

與此同時，巨型通用「九天」無人機平台於11日完成首飛。該機也被稱為「空中航母」，能夠攜帶大量小型無人機。中國也在9月的抗戰勝利日閱兵中展示了多款新型無人作戰平台，包括「忠誠僚機」、協同作戰飛機與無人作戰車輛。

