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曬2小時太陽呼救！移工「屋內神擺爛」反咬換雇主　結局氣炸...爽拿補助1萬5

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網搜小組／綜合報導

「如果我們有錢我們也想不要請外勞（移工）。」新北市一名鄭小姐的先生患極重度殘障，於是請來移工照顧，沒想到對方老是玩手機而延遲餵飯，導尿也不清潔消毒，這回更丟病人在外曬太陽2小時，差點休克送醫，自己卻在屋內爽當低頭族。氣人的是，那位移工現在於安置中心免費吃住，還能獲得每個月15000元的補助。

▲曬2小時太陽送醫！外勞屋內「爽滑手機」反咬　結局氣炸...擺爛女得補助1萬5。（圖／翻攝自爆料公社）

▲移工在工作時擺爛，還主動要求換雇主。（圖／翻攝自爆料公社）

鄭姓人妻請人在「爆料公社」代po文，憤怒細數該移工的罪狀，由於丈夫極重度殘障，自己不知道餓，所以一定要準時餵飯，而移工總當耳邊風，經常因為玩手機而拖延；另外，病人每次導尿都需要清潔消毒，她現在也擺爛了，直接威脅「再囉唆我就不做...要換老闆。」

這一次更誇張，移工將病人推到外面曬太陽後，自己馬上回房間玩手機，就算對方不舒服呼救了兩次，也完全不理睬，讓他曬了2小時太陽險些休克送醫

▲曬2小時太陽送醫！外勞屋內「爽滑手機」反咬　結局氣炸...擺爛女得補助1萬5。（圖／翻攝自爆料公社）

▲常因滑手機，拖延到餵飯的時間。（圖／翻攝自爆料公社）

鄭小姐表示，「今天移工要求換雇主，仲介要求我們給她換，不懂仲介沒有管理好，就只會叫我們一直出錢辦移工，然後每個來動不動不做，甚至叫我們必須順服，因為是政府政策，讓這樣子怠忽職守照顧病人的移工，也同樣可以轉換雇主。」

事發後一直到5月20號，勞工局協調結果出爐，那位移工不僅能在安置中心免費吃住，還獲得勞動部每月15000的補助款，讓身為苦主的她不禁怒道，「外籍勞工因自身緣由且非可歸責雇主之事由，要求安置時可以申請政府補助嗎？勞動部的安置費用可以這樣浪費嗎？」

▲曬2小時太陽送醫！外勞屋內「爽滑手機」反咬　結局氣炸...擺爛女得補助1萬5。（圖／翻攝自爆料公社）

▲結果讓鄭小姐很傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

另外，移工部分則承認，放病人在太陽底下約1小時，而自己在房間裡滑手機，但辯稱房間有窗戶可以看到病人，所以並不影響，於是堅持換雇主。

po文引起熱烈討論，網友們看完全都怒了，「身邊朋友請的合法看護外勞，也是要做不做，很心酸」、「政府的政策害人，現在外勞的權益比本勞大」、「換雇主之前把他打一頓」、「現在外勞的制度及福利都快比台灣人好了，真是可笑」、「換個外勞，仲介公司再賺一次，外勞可以換老闆，老闆不能要求把不適任的換掉！天理何在」、「以前請了2個外勞，人都很好，也很認真，所以外勞也是有好壞」。

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關鍵字：移工,外勞,仲介,外籍勞工,擺爛,曬太陽,補助,勞工局,雇主,爆料公社

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