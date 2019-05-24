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詐團嗆：撂人砍你！阿伯嚇得狂發抖　霸氣女神救援...網讚：人美心也美

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▲▼詐騙集團，詐騙，詐欺，網路犯罪，智慧型犯罪。（圖／視覺中國）

▲詐騙集團嚇唬阿伯若不聽話「我就撂人去砍你」，霸氣女神救援。（示意圖／視覺中國CFP）

地方中心／綜合報導

詐騙集團花招百出，更時常鎖定年紀大的長者行騙！日前一名女網友到超商碰上一名老伯疑似遭到詐騙，對方還恐嚇「不乖乖聽話，我就撂人去砍你！」嚇得老伯皮皮挫，她決定挺身而出阻止詐騙集團得手，霸氣舉動讓一票網友紛紛叫好，狂讚「人美心也美！」

一名長髮大眼的女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，22日下午她與朋友約在便利商店講事情，遇到一名老伯請她幫忙用手機拍照傳LINE，她頓時察覺不對勁，心中警鈴大響，最後發現老伯遇到詐騙集團用買點數的手段騙錢，於是她好心地幫忙老伯找店員退款。沒想到詐騙集團得知後，竟恐嚇，「我查得到你住哪，不乖乖聽話，我就撂人去砍你！」嚇得老伯不斷發抖，女網友見狀冷笑，「呵呵，我就只好幫他接恐嚇電話囉」，隨後展開與詐騙集團的對決！

一接起電話，原PO便向詐騙集團表示，已經報警了，氣得對方怒罵，「妳是誰？敢破壞我的生意？」見到詐騙集團囂張的態度，她決定嚇嚇對方，「我是路人，我哥是警官我已經打電話了」此話一出對方大嗆，「XXX妳在便利超商等我！林北10分鐘內撂一二十個人去砍妳！」但她仍相當淡定，表示「趕快來喔！老娘等你嘿～」便將電話掛了。

但一旁的老伯卻不如她這般冷靜，害怕地直發抖，為了保險起見，原PO決定叫上2名朋友助陣，所幸最後詐騙集團並未現身，經歷這件事後，原PO感到相當憤怒，「甘霖涼咧！死詐騙集團連老人家的錢都騙，更可惡的是害老娘修理人的鬥志上來了，X居然沒來，害我都沒好戲可看！」她也呼籲網友們，「希望大家隨時關心身邊的人事物，能幫的就幫嘿」。

她的霸氣舉動讓許多人十分感動，紛紛狂讚「好險阿北遇到你」、「做了好事，另外詐騙集團太缺德恐嚇老人，希望警察能透過來電號碼抓到人」、「本年度最勵志發文耶！」、「女中豪傑」、「妳好棒，社會就是需要妳這種雞婆人啊」、「詐騙的真的會下地獄，會有報應的」、「真是心美到不行！」、「女漢子，夠嗆，讚」、「人美心也美」、「現在很多詐騙的都會恐嚇人，說他們是幫派的，幫派還混到這樣很掉漆ㄟ」。

▲▼老伯遇詐騙霸氣女出手相助。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲女網友的善行被網友紛紛稱讚。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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關鍵字：詐騙,超商,點數

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