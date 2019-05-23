上大夜班超忙！店員接0973電話「有沒有下雨」崩潰　同業秒懂…曝奇葩來電

▲從事服務業會遇到各種客人。（示意圖／記者曾婉婷攝）

網搜小組／綜合報導

從事服務業會遇到各式各樣的客人，店員更是對許多奇怪事見怪不怪。一名男網友在臉書貼文抱怨，說他在超商上班，近日卻有客人三更半夜打電話到超商問問題，讓他忍不住直呼「到底是哪個智障？」看到客人的問題後，其他網友紛紛笑噴，「原來便利商店還有此項隱藏服務」、「便利商店的服務越來越多了」。

這位男網友在臉書《爆怨公社》表示，「到底有哪個智障，會在三更半夜打電話到便利商店問，現在我這裡有沒有下雨？」。最後原PO還附上一張被超商取禍包裹淹沒的照片，直呼「老子正在忙……」，更透露打電話的人的身分「0973開頭的就是說你，不用懷疑」。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲超商店員身兼多職，現在還要報氣象。（示意圖／資料照）

看到貼文後，其他人忍不住說，「以前年代大夜都很輕鬆，現在都要忙這些，感覺好辛苦」、「所以你的店到底有沒有下雨啊」、「現在便利商店還要兼報氣象嗎」、「便利超商新增工作內容：報即時氣象」、「說有啊，工作作到心在狂風暴雨」、「真好用的氣象觀測站」、「24hr當地氣象回報服務」、「以後接起來開頭要說『您好、我是氣象主播任立渝』」。

許多網友則是紛紛留言，說自己也遇過類似的事情，「我這幾天也一直接到女生電話問說有沒有下雨……下你的客兄公啦」、「我前幾天還有接到，請問她的貨到了嗎，問她什麼時候買的，她直接回我說『在一個小時前』」、「我還遇過打電話來問隔壁的蘿蔔糕餐車出來擺攤了嗎、排隊的人多不多、能不能幫他叫餐」、「上次遇到一個打來問能不能幫他叫計程車的」、「我還碰過打來問對面正骨的電話」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！