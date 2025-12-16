　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

▲▼國民黨修法爭議。（圖／民進黨提供）

▲國民黨修法爭議。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，民進黨今（16日）表示，藍白一年惡修三次財劃法，內容違憲也違法，行政院只好「不副署」，本屆立法院已通過143個法案，行政院只對8個爭議法案提覆議，不副署則只有1次。立法院在藍白把持下，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以行政院選擇不副署。

對於卓榮泰宣布不副署，民進黨表示，之所以必須這麼做，問題的源頭，還是在於國民黨和民眾黨一年惡修三次《財政收支劃分法》，內容違憲也違法，行政院只好不副署。

民進黨列舉：2024年12月20日，藍白第一次惡修《財劃法》：三分鐘送出委員會，表決搞黑箱、公式都算錯、從中央瓜分4165億元、沒有分配事權讓地方分錢不做事、擴大南北與城鄉差距。

2025年11月14日，藍白第二次惡修《財劃法》：逕付二讀「零」討論、表決仍黑箱、「補助款只能多不能少」逼迫中央政府舉債破上限、繼續擴大南北與城鄉差距。2025年11月21日，藍白第三次惡修《財劃法》：再次不給討論黑箱表決 、修改公式還回溯「只為了搶錢」。

民進黨批評，史無前例一年惡修三次，甚至在今年11月一週惡修兩次，都是為了搶錢分給地方政府，違反了憲法權力分立原則，實質侵害了行政權。修法過程，則違反公開透明、充分討論原則，破壞了民主程序。這樣的《財劃法》一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

民進黨直言，立法院在藍白把持下，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以行政院選擇「不副署」。一年惡修三次《財劃法》的是藍白；程序黑箱、內容違憲的是藍白；造成憲政僵局的，還是藍白。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨家／樂天8年約留林立！總值史上第2　月薪至少160萬超越陳
快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴
28歲媽生第六寶！　獲5.6萬大紅包
「麻吉大哥」黃立成已被清算200次！損失7.1億　帳戶剩16
高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職
獨／主導TVBS「亮槍嗆聲」假新聞　角頭郭平輝罹癌辭世
婚禮放他歌…下秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭
快訊／高雄嚴重火警！濃煙狂竄網急喊：快戴上口罩
大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

高虹安二審逆轉貪污無罪！邱臣遠喊話內政部：盡快通過復職申請

高虹安案二審大逆轉！　律師批：變相鼓勵貪污風氣

民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

高虹安案逆轉！貪污無罪、偽造文書判6月　內政部：可申請復職

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

台人赴日「暗黑打工」爆炸性增加10倍　外交部示警：勿輕信免費旅遊

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

瑪莎拉蒂中國銷量狂跌9成！純電車款151萬元被掃光

賓士男酒駕追撞垃圾車「23歲女慘死」　南警嚴正譴責

獨家／樂天8年約留林立！總值空降史上第2　月薪至少160萬超越陳傑憲

台茶商法國領獎遇鬧場嗆「是中國一省」　外交部：貽笑國際社會

日男爽「一夫多妻」！養女也變後宮　約炮100女偷拍性愛片

快訊／高虹安「貪汙無罪」重返市長恐生變！高檢署：將研議上訴

移工當保母9天！虐2月嬰「腦傷手骨折」命危成弱智　法官重判7年

高雄港受關稅影響營收與櫃量略減　郵輪到港艘次創歷年次高

川普正式對BBC提告！　合計求償100億美元

17歲女下班遭陌生男拖走綁架　路過公車乘客目睹「衝下車救人」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

政治熱門新聞

李登輝昔談「增軍費」直言1句話　24年後無違和

影／賴清德向國人發表談話全文　怒轟立法濫權、在野獨裁

卓榮泰不副署　他揭未來3劇本民進黨都贏

台灣史上最大政治豪賭！　游盈隆分析「藍白接受倒閣重選」3誘因

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

行政院不副署變最大贏家　林濁水：太怪了

賴卓犯民主2鐵律　蔡正元籲在野彈劾總統

貪污無罪、偽造文書判6月　高虹安逆轉勝可復職

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

與3位立院前院長齊聚　韓國瑜：總統茶敘我沒去但今天一定要來

卓揆指韓國瑜無視憲法　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

蔡英文組讀書會　「大罷免大失敗」後一件事看不下去

蔡英文組「讀書會」成員全大咖！　目的曝光

中國制裁挺台退將　矢板明夫示警「代價很沉重」

更多熱門

相關新聞

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

賴清德轟在野推5萬以下貪污免罰　他揭「超過30綠委也曾提案連署」

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

「換不掉總統」藍白為何要倒閣？　黃暐瀚分析：一路對峙到2028

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

關鍵字：

財劃法不副署國民黨民進黨憲政僵局民眾黨行政院卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

全台有雨！　連下2天時間曝

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

爸50歲就退休「領超過3000萬退休金」！他謝藍白選民

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

獨／邱薡荿狂拍557部SM　「6女拘禁7天」燒掉千萬

高虹安二審判決今出爐！　涉詐「11萬助理費」判7年4月

全台下2天！　轉雨時間曝

新HONDA Odyssey漲太貴賣不動

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面