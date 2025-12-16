民進黨：藍白1年惡修3次財劃法　內容違法又違憲「政院只能不副署」

▲國民黨修法爭議。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰15日宣布不副署已三讀通過的《財劃法》修正案；總統賴清德更批國會「濫權立法」，會將台灣推向「在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，民進黨今（16日）表示，藍白一年惡修三次財劃法，內容違憲也違法，行政院只好「不副署」，本屆立法院已通過143個法案，行政院只對8個爭議法案提覆議，不副署則只有1次。立法院在藍白把持下，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以行政院選擇不副署。

對於卓榮泰宣布不副署，民進黨表示，之所以必須這麼做，問題的源頭，還是在於國民黨和民眾黨一年惡修三次《財政收支劃分法》，內容違憲也違法，行政院只好不副署。

民進黨列舉：2024年12月20日，藍白第一次惡修《財劃法》：三分鐘送出委員會，表決搞黑箱、公式都算錯、從中央瓜分4165億元、沒有分配事權讓地方分錢不做事、擴大南北與城鄉差距。

2025年11月14日，藍白第二次惡修《財劃法》：逕付二讀「零」討論、表決仍黑箱、「補助款只能多不能少」逼迫中央政府舉債破上限、繼續擴大南北與城鄉差距。2025年11月21日，藍白第三次惡修《財劃法》：再次不給討論黑箱表決 、修改公式還回溯「只為了搶錢」。

民進黨批評，史無前例一年惡修三次，甚至在今年11月一週惡修兩次，都是為了搶錢分給地方政府，違反了憲法權力分立原則，實質侵害了行政權。修法過程，則違反公開透明、充分討論原則，破壞了民主程序。這樣的《財劃法》一旦施行，將對國家發展造成無可回復的重大危害。

民進黨直言，立法院在藍白把持下，要求行政院違憲、違法、破壞民主體制、背離國民主權精神的修法，行政院無法同意，所以行政院選擇「不副署」。一年惡修三次《財劃法》的是藍白；程序黑箱、內容違憲的是藍白；造成憲政僵局的，還是藍白。