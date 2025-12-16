　
貪污案二審逆轉！四叉貓喊崩潰　網挖「高虹安1句話」：果然可搞定

▲▼高虹安貪污案二審言詞辯論終結。（圖／記者吳銘峯攝） 

▲高虹安貪污案二審結果逆轉。（圖／記者吳銘峯攝）

記者曾筠淇／綜合報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判。結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。對此，網紅四叉貓也火速發文，引起網友熱烈討論。

檢方在2023年8月間，以高虹安涉嫌從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，浮報助理公費補助酬金及加班費62萬多元，扣除實際用於公務或私聘助理、獎金等支出，總計詐得46萬多元，因此依照《貪污治罪條例》「公務員利用職務上機會詐取財物罪」，將高虹安等5人起訴。

一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，因此處有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。案件上訴第二審，高等法院審理後16日二審宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。

四叉貓就在臉書粉專「四叉貓。劉宇（滾動）」上發文直呼，「崩潰！！！」高虹安貪污案二審逆轉了，七年四個月變成六個月，現在只剩下偽造文書罪而已。

結果文章底下，就有不少網友都留言表示，「司法又活起來了嗎」、「果然可以搞定司法」、「司法不公，司法是民眾黨控制的是不是啊」、「有人會搞定司法」、「什麼鬼啊，太扯了吧」、「司法又活了」、「司法真是個笑話」、「早就說她會搞定司法」。

根據《鏡週刊》報導，先前事件曝光後，高虹安曾安撫昔日助理，說「我們在同條船上」，並表明不會有事，「會有人搞定司法」。如今這句話也被網友翻出來開酸。

12/14 全台詐欺最新數據

大逆轉！高虹安案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

高虹安案逆轉　內政部：可申請復職

新竹市長高虹安捲入詐領助理費風波，一審遭判處有期徒刑7年4月，目前停職中。案件上訴到第二審後，高等法院今（16日）宣判二審結果，意外出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬；貪污部分無罪。內政部表示，高虹安市長依地方制度法規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

大逆轉！高虹安助理費案二審改判6月　她點一關鍵：檢察官可能上訴

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

高虹安案二審逆轉　民眾黨：讓社會看見司法該有的公平性

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

助理費案二審大逆轉！高虹安發聲了

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

高虹安涉貪案被告二審全輕判！「公衛文」改判3月

高虹安貪污案四叉貓

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

