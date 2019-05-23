網傳嶺東校花爆乳細肩帶「下麵」給你吃　假訊息啦！本尊其實在這

▲網路流傳爆乳長髮女子圖片，證實為張冠李戴的假訊息。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

網傳爆乳細肩帶正妹在台中某奇特名字麵店「吃我下麵」工作，附上圖文直指「做生意，招牌很重要」並強調店在嶺東科技大學附近，女子應該是嶺東校花。記者查證後發現其實是假訊息，該招牌是台北「姑媽咪」牛肉麵專賣店，女子則是泰國知名泰國曼谷餐廳「TungpingNoodl」的老闆娘。

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▲圖片中的女子非嶺東校花，而是泰國曼谷麵攤老闆娘。（圖／翻攝自臉書หมี่เกี๊ยวลาวตั่งปิ้ง - จรัญ13）

名為「做生意，招牌很重要」的圖文訊息，本月初就在通訊軟體LINE及網路間流傳，照片上出現一名穿著細肩帶爆乳女子在餐廳切食材、盛湯，右方則放一張「吃我下麵」的招牌。另有文字描述說，長髮正妹煮麵或端麵給客人，身材火辣，網友急朝聖，並稱女子可能是嶺東校花，店址是台中市南屯區嶺東路1號。

▲▼麵攤老闆娘熱慘！穿小可愛「雪白炸裂」 網揪團朝聖。（圖／翻攝自臉書หมี่เกี๊ยวลาวตั่งปิ้ง - จรัญ13）

記者查訪後，發現該地址其實是嶺東科大學校地址，現場根本沒有「吃我下麵」的店面。網路搜尋發現，該圖文在去年就已傳出，圖中女子是泰國曼谷餐廳「TungpingNoodl」的老闆娘，被譽為「麵條西施」；「吃我下麵」招牌其實是北市大安區姑媽咪牛肉麵專賣店的，根本是遭張冠李戴的假訊息。

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