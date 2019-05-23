正妹驗票員邀老司機上車　深夜穿公司制服在火車拍色情片

Female train guard is fired for secretly filming hardcore porn movies in carriages after work https://t.co/0v3QU5PbZy — Daily Mail Online (@MailOnline) 2019年5月22日

國際中心／綜合報導

德國鐵路一名33歲美女驗票員竟然公器私用，穿著員工制服並邀請老司機上車，在深夜一輛無人火車拍攝色情片，其中還出現她用鞭子抽打對方的行為，消息傳出後，鐵路局表示早已將該名女子開除，並會對這起事件展開調查。

影片中可看到，女驗票員特蕾莎(Teresa W)與一名男子在車廂內拍攝A片，片中她告訴對方，「所以，我可愛的小朋友，我抓到你囉，現在我要向你展示，我是怎麼對付沒有買票上車的乘客」，接著她要對方脫掉褲子，並拿出鞭子進行「懲罰」。

外媒報導，影片的拍攝地點疑似為德國東部薩克森-安哈特(Saxony-Anhalt)區的一輛火車，事情曝光後，特蕾莎宣稱這些影片只是她的私人興趣，不需要獲得雇主許可，最後仍被德國鐵路局開除。鐵路局發言人表示，工作人員不得將制服、設備或列車任何空間用於私人或商業用途，「我們已於今年年初開除了涉案人員，無論是何種方式我們都無法容許她的行為，並給予最強烈的譴責。」

▼女驗票員竟然與一名男子在火車拍攝色情影片。（圖／車廂示意圖／達志影像）