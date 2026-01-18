林宸佑被羈押！醫怒「綠色恐怖開始抓記者了」：檢調1舉動超怪

▲中天主播林宸佑遭收押。（圖／翻攝自臉書-馬德愛破音 中天林宸佑）



記者施怡妏／綜合報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉違《國安法》被羈押禁見，對此，胸腔科醫師蘇一峰質疑，為何由高雄檢調單位北上搜索、帶回記者，此舉恐引發外界對言論自由，與國安執法界線的疑慮，「綠色恐怖開始抓記者了！」

蘇一峰質疑：為何高雄檢調北上抓人？

蘇一峰在臉書發文，無法理解為何是高雄的檢調單位到北部帶走記者？並指出民進黨政府遭滲透，「外交部養共諜讓邦交國斷了一大堆！結果這些人的主管都沒事不抓！」他也質疑，政府是否開始以國安法作為工具，將矛頭指向新聞工作者，「記者是可以影響什麼國安！」

貼文曝光，底下網友紛紛表示，「真的很可惡，太離譜了」、「沒有政治介入我不信」、「刁難我綠色立委，就是關起來」、「真的好扯」、「這個是負責偵辦美濃大峽谷的橋頭地檢署，結果近期最大的業績是羈押記者」、「真的很誇張，但也不意外」、「綠媒的記者講不贏人家，就故意把人弄掉！真爛」。

林宸佑案6人羈押 1人尚未到案

根據《中央社》報導，橋頭地檢署昨天針對1名電視台記者及9名現、退役軍人執行搜索，訊後認定林宸佑與洪姓士官等5名現、退役軍人，涉嫌違反國家安全法等罪嫌重大，向橋頭地方法院聲請羈押禁見，法院裁定6人羈押。

檢方進一步說明，本案起因於偵辦海軍陸戰隊陳姓中士持五星旗拍攝投共影片案件，經溯源追查後，發現林宸佑疑涉擔任「在地協力者」或「白手套」，並以數千元至數萬元不等金額，向現役軍人換取軍事相關資料，再轉交中國人士。

對此，中天電視回應指出，針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。