26歲正妹女警執行快打巡邏遭擊落　同事：還以為被惡意衝撞！

▲高雄市苓雅分局女警在執行快打勤務時遭到擊落受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅分局快打部隊在巡邏轄區的過程當中，突然遭到一名汽車駕駛開車撞擊，快打部隊當中的一名騎乘機車女警遭到擊落，腳踝骨折受傷，初步了解雙方並沒有酒駕，而這名汽車駕駛也沒有蓄意要對快打部隊撞擊，單純只是「轉彎車未禮讓直行車釀禍」。

發生車禍的時間是在24日的凌晨2點多左右，苓雅分局的快打部隊巡邏到四維路與林森路口，疑似因夜間天色昏暗未發現右方來車，導致75年次的張姓男子開車要右轉林森路時，與同向騎乘巡邏機車的王姓女警發生交通事故，事故發生後王姓員警受傷倒臥在地，警消隨即到場協助就醫，初步檢視傷情，汽車駕駛無明顯大礙，王姓員警則有腳踝骨折之情形，警方對雙方進行酒測，均無酒精反應，相關肇事責任仍待後續調查釐清。

▲高雄市苓雅分局女警在執行快打勤務時遭到擊落受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅分局女警在執行快打勤務時遭到擊落受傷送醫 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過初步判斷，應該是「轉彎車未禮讓直行車先行」，再加上尤其事發當下天色昏暗，視線較差，行經交岔路口更需要注意左右均無來車再行，以確保自身安全及減少財產損失。