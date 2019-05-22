彭文正挺賴清德　民進黨部前開講怒嗆蔡英文：做個正人君子這麼難？

記者林銘翰／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。中執會於下午1點半登場，前行政院長賴清德支持者中午已經搶先聚集在黨部一樓，向黨中央怒吼要「公平初選」。資深媒體人彭文正也於約三點半到現場聲援，他表示現在的心裡感到無比深沈的悲哀，並要請問總統蔡英文「做個正人君子這麼難嗎」？

彭文正表示，民進黨是現場每一個人都曾經出錢出力、流血流汗支持的政黨，今天竟然要動用保全與警察擋在門外，內部關起門來密室開會，悲哀到這種程度真是令人丟臉，彭文正也問，蔡英文憑什麼把上一代為台灣民主所流的血汗在短短三年內敗光？

彭文正說，蔡英文不止敗光民進黨資產，還把台灣的尊嚴全都敗光了，且不止蔡英文一人，共犯還包括總統府秘書長陳菊、前民進黨秘書長洪耀福、民進黨立委陳明文，以及躲在裡面開會的中執委們，他們消耗了台灣民主與所有人在民主路上的熱情與鬥志，他們欠人民的東西「十輩子也還不完」。

彭文正還嗆，難道要一場公平公正的初選有這麼困難嗎？不作弊這麼困難嗎？蔡英文做個正人君子這麼困難嗎？坦坦蕩蕩這麼困難嗎？用實力爭取人民支持這麼困難嗎？難道一定要作弊嗎？一定要演出這麼醜陋的劇碼嗎？一定要讓孩子看著這群大人光天化日作弊嗎？願賭服輸這麼困難嗎？一定要拖延嗎？一定要改變遊戲規則嗎？一定要民調做到贏才要比賽嗎？一定要把台灣的臉丟到國際社會才肯罷休嗎？

最後，彭文正也警告蔡英文、陳菊等人，如果黨中央繼續蠻幹，他將會帶一百倍的人來抗議嗆聲，「大家早晚遇得到」。

▲民進黨中執會，賴清德支持者場外抗議，彭文正到場聲援。（圖／記者林敬旻攝）

