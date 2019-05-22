中執會是「兒戲」!？卓榮泰動怒摔筆　陳明文嗆：你這樣講不對

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和、蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午舉行中執會做最終討論，此次中執會針對總統初選部分開放直播。在經過各方激烈論戰後，黨主席卓榮泰發表談話，提到3月13日中執會，難道是如兒戲般通過公告，今天用另一場把它毀滅，隨後直接宣告會議休息，還用力摔了手上的筆而離去。在座的中執委陳明文當場回嗆，「有時空背景，不能這樣講啦，你這樣講不對」。

卓榮泰表示，去年12月29日，他參加黨主席的補選，在政見發表會我公開的表示過，「我會公平、公正、公開地辦理黨內各項公職人員的初選提名，包括總統跟立委。」所以黨章、制度怎麼規定，就必須怎麼做，所有參與初選的先進同志也都一體適用，身為黨員直選的黨主席，受到這個制度的保障，有義務和責任要來保障這個制度，「我必須對全體黨員負責，我也必須對台灣未來民主的歷史負責。」

卓榮泰說，3月6日中常會、3月13日中執會，在場也是各位，兩次會議議決所公布的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程、以及採用的民調方式，在當時都經過大家通過，這是經過黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已經行之多年，是為了讓黨內各類公職的初選制訂的，並且適用於所有的參與者，絕不是為任何個人單獨制定。

卓榮泰表示，這套制度能存在迄今，運作無礙，彰顯了黨初選制度的民主價值和進步性，不論總統初選有幾位登記參選，制度的公平性都不應該受到影響，只有制度被嚴格遵守，才能贏得黨內外人士的信心。

卓榮泰進一步指出，1986年建黨以來，民主進步黨與台灣的命運、國家的生存發展就緊緊扣連在一起，黨的制度不是為了贏一個人、贏一次選舉，而是要贏得社會認同、人民的肯定和支持，這樣黨才有能力守護台灣，讓台灣贏得國際的尊重。

最後，卓榮泰脫稿強調，希望大家思考，今天坐在這裡，跟313坐在這裡，難道313是如同兒戲般通過那樣的公告？以後的歷史告訴我們313的兒戲，我們今天用另一場把它毀滅，「我不能讓這樣的事實存在發生。」最後他宣告會議休息。這時候陳明文跳出來說，「有時空背景、不能這樣講啦，你這樣講不對啦！」